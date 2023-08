È morto Ball Ball, il cane che è riuscito a diventare un principe dei meme A rendere virale il muso di Ball Ball sono stati gli utenti di Reddit del forum Doge Lore. La prima foto diventata un’ottima base per i meme risale al 2017. Questo cane era di razza Shiba Inu: è la stessa razza di Kabosu, il cane che è diventato il simbolo della criptovaluta Dogecoin.

A cura di Valerio Berra

“Avere Ball Ball nella mia vita è stata la cosa migliore che potesse accadermi”. Un post da quasi 900.000 like ha annunciato la fine di Ball Ball, un cane di razza Shiba Inu diventato uno dei migliori meme prodotti dai social. Ball Ball, noto anche come Cheems, aveva fatto il suo esordio nel 2017, quando una sua foto pubblicata su Instagram aveva svelato tutte le potenzialità. Il suo muso schiacciato contro le spalle aveva fatto impazzire Reddit.

Questo social, molto più diffuso negli Stati Uniti che in Italia, è sempre stato un laboratorio di meme. Nella ragnatela di forum che formano la sua struttura c’è Doge Lore, uno spazio virtuale frequentato da migliaia di utenti che pubblicano meme a tema Shiba Inu. Cheems, come qui era conosciuto, era diventato uno dei cani più popolari attorno a cui costruire questi meme.

La morte di Ball Ball

La notizia della scomparsa di Ball Ball è stata data sulla pagina Instagram del cane, un profilo da 823.000 follower. Scrive così Kathy, la sua proprietaria: “Ball Ball si è addormentato il 18 agosto. Non siate tristi, ricordatevi la gioia che ha portato nel mondo. Uno Shiba Inu con una faccia tonda e sorridente che collega me a voi. Sarà sempre dentro il mio cuore. Avere Ball Ball nella mia vita è stata la cosa migliore che potesse accadermi”. Secondo la testata Bitcoinist, il cane stava affrontando un ciclo di cure per la leucemia.

Leggi anche Il trucco per creare i meme di Barbie

Il logo di Twitter

Per qualche ora un collega di Ball Ball è stato anche il logo di Twitter. È successo il 3 aprile, quando Elon Musk ha deciso di mandare in ferie forzate l’uccellino Larry e sostituirlo con il volto perplesso di un cane di razza Shiba Inu. Nello specifico si trattava di Kabosu, uno Shiba Inu diventato il simbolo della criptovaluta Dogecoin. Larry poi è tornato nella gabbia, ma solo per essere congedato senza onore in favore della X che vediamo adesso tutte le volte che apriamo l’app.