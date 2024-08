video suggerito

È morta Susan Wojcicki, ex CEO di YouTube: si è spenta a 56 anni per un cancro L'amministratore delegato di Google e Alphabet Sundar Pichai in un post su X ha annunciato la morte di Susan Diane Wojcicki, ex CEO di YouTube. La dirigente è deceduta a soli 56 anni dopo aver combattuto per due anni contro un cancro.

A cura di Andrea Centini

È morta Susan Diane Wojcicki, ex amministratrice delegata (CEO) di YouTube, la più famosa piattaforma video su internet. La donna si è spenta a soli 56 anni nella notte di venerdì 9 agosto 2024 a causa di un cancro ai polmoni, che le era stato diagnosticato circa un paio di anni fa. A comunicarlo con un messaggio lasciato su X, il fu Twitter, l'amministratore delegato di Google e Alphabet Sundar Pichai. "Sono incredibilmente addolorato per la scomparsa della mia cara amica Susan Wojcicki dopo due anni di convivenza con il cancro", scrive il dirigente indiano naturalizzato statunitense. "È nel cuore della storia di Google come chiunque altro, ed è difficile immaginare il mondo senza di lei. Era una persona incredibile – prosegue Pichai -, una leader e un'amica che ha avuto un impatto enorme sul mondo e io sono uno degli innumerevoli Googler orgoglioso di averla conosciuta. Ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri sono con la sua famiglia. RIP Susan".

In un post su Facebook il marito Dennis Troper, con cui era sposata da 26 anni, ha spiegato che la donna era affetta da un cancro ai polmoni non a piccole cellule o NSCLC (non-small-cell lung cancer), la forma più diffusa di tumore polmonare. Come spiegato dai medici della European Society for Medical Oncology (ESMO), il cancro ai polmoni è la terza neoplasia maligna più comune in Europa e quello non a piccole cellule rappresenta tra l'85 e il 90 percento di tutti i tumori polmonari maligni diagnosticati. Il nome "non a piccole cellule" è legato all'aspetto del tessuto malato al microscopio. Il principale fattore di rischio di questa neoplasia è rappresentato dal fumo di sigaretta.

Susan Wojcicki, nata il 5 luglio del 1968, era madre di cinque figli. Uno di essi, Marco, era stato trovato morto a febbraio di quest'anno in un dormitorio della prestigiosa Università della California di Berkeley. Le cause del decesso sono state attribuite a un'overdose di droga. Wojcicki si era laureata in Storia e Letteratura con lode all'Università di Harvard nel 1990. Ha preso un master in Economia nel 1993 all'Università della California e un ulteriore titolo nel 1998 presso la Scuola di Management dello stesso ateneo. Iniziò a collaborare con Google proprio nel 1998, quando affittò il suo garage a Larry Page e Sergey Brin, i fondatori di quello che sarebbe diventato un colosso informatico.

Nel 1999 è diventata responsabile del marketing di Google, occupandosi in prima linea della pubblicità online. Fu lei a suggerire l'acquisto di YouTube, che venne incorporato nel 2006 con una spesa di ben 1,65 miliardi di dollari. È stata nominata amministratrice delegata della piattaforma video nel 2014, un ruolo che ha ricoperto fino al 2023, quando diede le dimissioni.