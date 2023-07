Dopo il Corsivo ora tocca all’Inglish, come funziona la nuova lingua virale su TikTok Luca Toz è un creator italiano che ha avviato su TikTok una serie di video discretamente fortunati. Si tratta di lezioni di Inglish, una lingua che trasforma in inglese qualsiasi parola senza mai aprire un vocabolario.

A cura di Valerio Berra

Calmi. L’estate scorsa il Corsivo di TikTok ha innescato una guerra generazionale. O meglio, un tiro al bersaglio di un lungo elenco di editorialisti conservatori che hanno ricamato attorno a uno scherzo una lunghissima serie di accuse di varia natura. Circa un anno fa Elisa Esposito ha cominciato a dare lezioni di Corsivo su TikTok, una versione parodistica della parlata diffusa tra le ragazze dell’Area C di Milano. Tra l'altro l'ultimo video di Elisa Esposito è una lezione di corsivo tutta in inglese.

Il trend è esploso, portandosi dietro una discreta fama, un po’ di follower per OnlyFans, un libro per Mondadori e una corposa armata di hater. Nonostante un tentativo fallito di introdurre il Grassetto su TikTok, non c’è stato ancora nessun degno successore del Corsivo. Fino ad ora. Il creator italiano Luca Toz, almeno così si presenta sui social, nelle ultime settimane ha cominciato una serie di video discretamente fortunati: le videolezioni di Inglish.

Cos’è l’Inglish

L’Inglish è una lingua inventata che prende spunto dalle sonorità dell’inglese. L’esempio più vicino a cui possiamo ricondurlo è il Grammelot, quella tecnica di recitazione già diffusa nelle corti medioevali dove si imita la parlata di una lingua mettendo insieme i suoni che la distinguono dalle altre. In Italia questa tecnica è stata ravvivata da Dario Fo, nel suo Mistero Buffo. Senza scomodare premi Nobel, l’operazione di Luca Toz è quella di trasformare parole italiane in termini inglesi senza aprire il vocabolario ma semplicemente sfruttando "s", "z" e altre consonanti che riconduciamo alla lingua inglese.

Così “Prof sono assente” diventa “Prof son assents”. “Mamma ho fatto i compiti” si può tranquillamente tradurre con “Mams ho fatto i compits”. O ancora “Ciabatte” diventa “Ciabats”. Nell’Inglish non mancano le irregolarità: il tipo di saluto a un passante per strada cambia in base al grado di conoscenza. Nel manuale di Inglish ci sono anche video di risposta a Davide Patron, prof di inglese su TikTok da quasi un milione di follower. Inglese vero questa volta.