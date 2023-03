Donald Trump è ufficialmente tornato sui social, il suo primo post su Facebook: “I’m back!” Dopo un esilio durato due anni, l’ex presidente degli Stati Uniti ora può tornare a pubblicare contenuti su YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Molti di questi social avevano scelto di sospenderlo dopo l’assalto di Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Facebook ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un video da 12 secondi. C’è Donald Trump, con cravatta rossa d’ordinanza, il figlio Barron alla sua sinistra e poi Mike Pence, futuro vicepresidente alla sua destra. Le grafiche che scorrono sotto le immagini rendono chiaro il contesto. È il novembre 2016. Contro quasi tutte le previsioni, Donald Trump ha appena vinto le elezioni e nel giro di pochi mesi sarebbe stato nominato Presidente degli Stati Uniti. Il video è stato pubblicato su Facebook e in circa 12 ore ha già guadagnato 132.000 like e oltre 37.000 commenti. Tutto dall’account ufficiale di Trump. Tutto per lanciare la nuova campagna elettorale verso le elezioni presidenziali del 2024.

Il 45° presidente degli Stati Uniti è stato bannato dai social network della Silicon Valley nel gennaio 2021. La fine della sua presidenza era stata decisa dalla vittoria di Joe Biden e dopo l’assalto di Capitol Hill le società della Silicon Valley avevano deciso di escluderlo dai social. Una scelta arrivata dopo una serie di restrizioni e badge di varia natura che hanno cercato di moderare i contenuti diffusi da Trump, discretamente impegnato a pubblicare fake news sul Coronavirus.

Ora l’esilio è finito. Donald Trump è stato riammesso su Facebook, come aveva già anticipato Meta nei mesi scorsi. Ma non solo. È stato riattivato anche il suo canale YouTube e il suo account Twitter, rampa di lancio per il suo primo successo, è di nuovo attivo. Anche se Twitter era senza dubbio il social preferito di Trump, al momento il presidente ha scelto di tornare a usare la piattaforma che ora è di proprietà di Elon Musk. Teoricamente Trump è stato riammesso anche su Instagram ma per adesso qui non si vedono nuovi contenuti.

Il ban che ha cambiato i social

Nell’aprile del 2018 Mark Zuckerberg è stato chiamato a rispondere al Congresso degli Stati Uniti per il caso Cambridge Analitica. Ancora non esisteva Meta. Facebook era Facebook e Instagram era Instagram. Rispondendo alle domande del Congresso Zuckerberg aveva cercato di dirottare le sue responsabilità con una distinzione diventata storica: “Noi non siamo una media company, ma una tech company”.

La differenza è chiara. Una media company produce contenuti e quindi è direttamente responsabile di quello che pubblica, una tech company è qualcosa di più simile a un’infrastruttura. Non produce contenuti, non è responsabile ma si limita a creare tutto quello che serve per permettere a questi contenuti di arrivare al pubblico. Negli anni successivi Zuckerberg ha cambiato il suo approccio, ha inasprito le regole di moderazione e poi è arrivato a bloccare o limitare gli utenti che non le rispettavano, anche il Presidente degli Stati Uniti.