Delitto di Garlasco, la strana storia della foto con Chiara Poggi e le gemelle Cappa: perché è un falso Pochi giorni dopo il delitto di Garlasco le sorelle Stafania e Paola Cappa hanno mostrato alla stampa una foto che le ritraeve insieme a Chiara Poggi. Sui giornali Paola Cappa diceva che la foto era stata scattata a Loano, durante una vacanza passata insieme. È bastato poco per capire che si trattava di un fotomontaggio.

A cura di Valerio Berra

Il delitto di Garlasco è uno dei più grandi casi mediatici in Italia. Basta vedere quello che sta accadendo in questi giorni. Copertine, trasmissioni, esclusive in televisioni e giornali. A 18 anni dalla morte di Chiara Poggi l’apertura di una nuova indagine ha riportato in prima pagina tutti i protagonisti del caso. Alberto Stasi, condannato in via definitiva. Andrea Sempio, ora indagato per concorso in omicidio. Le gemelle Stefania e Paola Cappa, su cui emergono nuovi dettagli a partire dal video in cui Stefania parla con Stasi a quattro giorni dalla morte di Chiara Poggi.

E tornano così anche i dettagli, come il fotomontaggio mostrato nei giorni dopo il delitto che mostra Chiara Poggi con Stefania e Paola Cappa. La foto sta tornando in questi giorni, anche solo perché è uno dei pochi documenti in mano ai media in cui ci sono insieme Chiara Poggi e le gemelle Cappa. Tutte e tre le ragazze sono vestite di rosso. Tutte e tre sorridono. Eppure c’è qualcosa nella foto che non funziona.

Paola Cappa: “L’immagin e risale a cinque anni fa”

Vista oggi l’immagine non lascia alcun dubbio. Non solo è un fotomontaggio ma è un fotomontaggio molto grossolano. Le luci che illuminano i tre soggetti sono completamente diverse. Stefania e Paola Cappa sono sgranate, Chiara Poggi è più dettagliata. Non c’è alcun contatto con i soggetti.

Il corpo di Chiara Poggi viene ritrovato il 13 agosto 2007. La foto viene mostrata dalle gemell, pochi giorni dopo il delitto. Ma non solo. Il 22 agosto il settimanale Oggi pubblica un articolo in cui Paola Cappa racconta il suo rapporto con Chiara Poggi. Cita anche la foto: “È un‘immagine che risale a cinque anni fa, all'unica vacanza che abbiamo fatto insieme. Eravamo tutte e tre a Loano, ospiti di una zia”.

Chi ha creato il fotomontaggio

Come ricorda oggi la giornalista Cristina Marrone, il fotomontaggio con Chiara Poggi e le gemelle Cappa non ha avuto una vita molto lunga. Il 23 agosto 2007 sul Corriere della Sera veniva già messa in dubbio l’autenticità della foto, confermata anche dalla sua autrice. Lo scatto era stato creata da Laura Ripa, fotografa di Garlasco: “Il 14 pomeriggio, il giorno dopo l’omicidio, Stefania mi ha mostrato le due foto e mi ha chiesto se era possibile un fotomontaggio. Mi ha detto che voleva un ricordo personale di loro tre insieme”.