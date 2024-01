Dal 2024 gli utenti Android non avranno più un backup illimitato su WhatsApp, come fare ora Addio al backup Whatsapp illimitato su Google Drive per gli utenti Android. Fino a questo momento potevano contare su uno spazio di archiviazione illimitato e gratuito, ma dal 2024 il conteggio di questi dati rientrerà in quello del loro abbonamento Google Drive: se avranno bisogno di più spazio dovranno pagarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Nella prima metà del 2024 gli utenti Android che utilizzano WhatsApp non potranno più accedere a un backup gratuito per le proprie chat. O meglio. Il backup di WhatsApp salvato su Google Drive inizierà a consumare Giga esattamente come già accade per chi ha un iPhone e utilizza iCloud per salvare tutte le informazioni di questa app di messaggistica. Fino a questo momento lo spazio occupato dalle chat di WhatsApp era rimasto fuori dal calcolo dei Giga consumati su Google Drive.

Il bakcup delle chat di WhatsApp entra in gioco in un’occasione fondamentale: quando bisogna cambiare smartphone. Se siete utenti Android e volete rimanere su questo sistema operativo, con un backup delle chat salvato su Google Drive il passaggio da un dispositivo all’altro dura giusto qualche istante. E soprattutto può avvenire senza perdita di dati, soprattutto se nelle impostazioni di backup includete anche foto e video. Si tratta di un'opzione utile anche per chi vuole usare WhatsApp su più dispositivi.

Come espandere la memoria dello smartphone con Google

Google Drive offre uno spazio di memoria base da 15 GB. È una memoria in cloud, che può essere utile per salvare documenti, fotografie e anche per lavorare a progetti in condivisione con altri utenti. 15 GB se usate questo spazio nelle vostre giornate sono un po’ pochi. I piani di abbonamento vi permettano di espanderlo ma costano. Si passa dal Basic da 100 GB al mese per 1,99 euro a 5 TB al mese per 24,99 euro.

Come controllare le opzioni di backup

Per vedere quale opzione avete impostato per il backup della vostra app WhatsApp basta controllare sulle Impostazioni. Contate che un account molto usato attivo da cinque anni arriva a pesare circa 5 Gb ma ovviamente la grandezza del backup può cambiare in base all’uso che ne fate e alla quantità di media che scambiate con i vostri contatti. In ogni caso,

Per verificare dove vengono salvati i vostri dati dovete seguire questo percorso:

Aprite Impostazioni

Cercate Backup delle Chat

A questo punto potete trovare l’opzione scelta per il salvataggio

Sempre in questo spazio verrete avvisati del cambio di policy 30 giorni prima che si verifichi sul vostro account