Come fare il backup di Whatsapp ed eseguire il ripristino sullo smartphone Abbiamo realizzato un guida per utilizzare correttamente i backup di WhatsApp, sia sui sistemi Apple, sia sui sistemi Android, in modo da avere sempre un copia salvata dei propri dati anche se cambiamo smartphone o cancelliamo per sbaglio chat, foto e video.

A cura di Redazione Innovazione

Su WhatsApp conserviamo parte della nostra vita, chat, file, foto e video. Per questo è molto importante eseguire correttamente il backup, l'unico modo per salvare i propri dati. Abbiamo quindi realizzato una guida per spiegare come eseguire i backup sugli smartphone, sia Android, sia iOs, sul pc, come ripristinare le chat e i file multimediali, e copiare i dati di WhatsApp sul proprio computer, in modo da avere un’ulteriore copia di sicurezza. Non solo, qui vi spiegheremo anche come muoversi nel caso il backup si bloccasse.Dato che WhatsApp si affida a servizi cloud per i suoi backup è fondamentale configurare correttamente gli account Google o Apple sul telefono, per fare in modo che funzioni.

Come eseguire backup WhatsApp su Android

La procedura per il backup delle chat per i sistemi Android può avvenire o facendo affidamento a Google Drive o con un backup locale, vediamo come fare in entrambi i casi.

Il backup usando Google Drive

Iniziamo dal servizio di Google Drive, WhatsApp si affida servizi cloud per i suoi backup. Su Android copia le chat, le foto e i video su Google Drive. Quindi innanzitutto è necessario avere un account Google configurato correttamente sullo smartphone prima di eseguire la procedura. Bisogna:

Aprire le WhatsApp .

. Toccare Altre opzioni > Impostazioni > Chat > Backup delle chat > Backup su Google Drive .

> > > > . Selezionare una frequenza per il backup diversa da Mai .

. Selezionare l’account Google su cui eseguire il backup della cronologia chat.

Se non hai un account Google collegato, tocca Aggiungi un account quando richiesto e inserisci le credenziali del tuo account.

quando richiesto e inserisci le credenziali del tuo account. Toccare Backup tramite per scegliere la rete che desideri utilizzare per il backup.

Backup locale

WhatsApp esegue anche un backup ogni giorno alle 2.00 di notte di tutto ciò che è incluso nelle chat a livello locale. Nel caso si volesse escludere il salvataggio su Google Drive e fare solo un backup locale basta:

Aprire WhatsApp

Selezionare Altre opzioni > Impostazioni > Chat > Backup delle chat > Backup su Google Drive

> > > > Selezionare la voce Mai

In questo modo ogni volta che viene premuto il pulsante Esegui Backup, avverrà solo in forma locale e basta.

Come fare il backup WhatsApp su iPhone

Se invece si usa un sistema iOs, quindi un iPhone, si può effettuare il backup solo sui server di iCloud e, di conseguenza, è necessario un account iCloud. Si può eseguire sia un backup manuale in qualsiasi momento, sia automatico. Per il backup manuale bisogna:

Aprire WhatsApp

Selezionare Impostazioni di WhatsApp > Chat > Backup delle chat > Esegui backup adesso.

Per il backup automatico di deve:

Aprire WhatsApp

Selezionare Backup automatico

Scegliere la frequenza del backup

Si può anche scegliere di includere o escludere i video nel backup. A seconda della tua connessione Internet e delle dimensioni del backup, il processo di backup su iCloud può richiedere del tempo per essere completato.

Come farlo tramite Pc

Per fare un backup su Pc basta affidarsi a Google Drive e iCloud su smartphone, con il salvataggio fatto direttamente dal telefono è possibile poi accedere alle chat o ai file tramite i propri account. Tuttavia sul computer è possibile tenere delle copie:

Per i sistemi Android

Se si usa uno smartphone Android e un pc Windows basta collegare il telefono al computer tramite cavo USB e selezionare sullo smartphone l’opzione Dispositivo multimediale (MTP), poi aprire Esplora File di Windows (rappresentato dall’icona di una cartella), selezionare la voce Questo PC dalla barra laterale di sinistra e cliccare su Il tuo smartphone. A questo punto, sulla casella \Home\WhatsApp si può salvare il contenuto sul computer. Se invece si usa un Mac, bisogna installare l’applicazione Android File Transfer per copiare la cartella di WhatsApp sul computer.

Per i sistemi iOs

Nel caso di avesse un iPhone e un PC Windows allora è necessario collegare il telefono al computer e avviare l’applicazione di iTunes, autorizzare il collegamento sullo smartphone, selezionare la voce Riepilogo dalla barra laterale di sinistra, selezionare Questo computer e premere sul pulsante Effettua backup adesso. Se invece si usa un Mac basta selezionare l'iPone su Finder e cliccare sulla voce Effettua il backup di tutti i dati di iPhone sul Mac e infine il pulsante Esegui backup adesso.

Come ripristinare il backup di Whatsapp sullo smartphone

La procedura per il backup e il ripristino delle chat è diversa per i sistemi Android e per i dispositivi Apple. I primi infatti fanno affidamento su Google Drive, mentre i secondi su iCloud. Per poter ripristinare correttamente un backup di Google Drive, è necessario utilizzare stesso numero di telefono e account Google che sono stati scelti per crearlo.

Backup WhatsApp per Android

Per recuperare le chat e i file multimediali dei sistemi Android basta seguire tre passaggi:

Per prima cosa bisogna installare e aprire WhatsApp

Verificare il numero e cliccare su Ripristina per recuperare le chat e i file multimediali da Google Drive

per recuperare le chat e i file multimediali da Google Drive Una volta completato il ripristino, basta premere su Avanti, a quel punto, non appena sarà completata l’inizializzazione, le chat e i file multimediali appariranno ripristinati.

Backup WhatsApp su iPhone

La procedura per ripristinare un backup delle chat su iPhone è molto simile, ma viene utilizzato iCloud invece di Google Drive. Per farlo si deve:

Seleziona Impostazioni (in basso a destra) dall’app WhatsApp

(in basso a destra) dall’app Scegli Chat e Backup delle chat

A questo punto basta selezionare l'opzione Ripristina

Cosa fare se il backup di WhatsApp si blocca

Può capitare che il backup di WhatsApp si blocchi in questi casi ci sono diverse soluzioni, la prima è cancellare la cache. Basta andare su Impostazioni > App > Seleziona WhatsApp > Forza arresto > Archiviazione > Cancella cache. Una volta fatto questo passaggio, bisognerà riavviare il dispositivo prima di tentare di eseguire nuovamente il backup di WhatsApp.

Si potrebbe anche usare un account diverso, il problema infatti potrebbe essere la configurazione del tuo account Google. Se non esiste un account alternativo, si può crearne uno nuovo e aggiungerlo a WhatsApp, e poi provare a eseguire nuovamente il backup.

È anche possibile, secondo il WhatsApp Support Center, che la connessione di rete non sia abbastanza forte per completare il backup. Suggeriscono infatti di utilizzare una rete Wi-Fi o riprovare in un secondo momento quando la connessione è più stabile.