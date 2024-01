Come avere WhatsApp su più dispositivi e usarlo contemporaneamente anche su smartphone È possibile collegare lo stesso account WhatsApp su quattro dispositivi, attivare la funzione è semplicissimo, basta inquadrare il QR Code e connettere il telefono secondario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Ad aprile 2023 WhatsApp ha annunciato la possibilità di collegare lo stesso account su quattro dispositivi diversi e usarlo contemporaneamente su più smartphone, pc e tablet. La funzionalità è stata lanciata dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg, che sulla sua pagina Facebook aveva scritto: "Da oggi potete usare lo stesso account WhatsApp su un massimo di quattro telefoni". In realtà potevamo già accedere al nostro profilo WhatsApp su pc e tablet, grazie alla novità introdotta da Meta, però, si possono anche collegare più smartphone, sia Android, sia iPhone, che entrano così a far parte dei dispositivi aggiuntivi "esattamente come quando ti colleghi a WhatsApp su browser web, tablet e computer", ha spiegato la piattaforma. Ogni dispositivo si può connettere in modo indipendente, e messaggi, foto e video sono coperti dalla crittografia end-to-end.

I quattro dispositivi funzioneranno in modo indipendente, per esempio, anche se sullo smartphone principale non è disponibile alcuna rete gli altri a cui è collegato l'account continueranno a ricevere messaggi. I dispositivi collegati saranno comunque secondari, per questo se il principale rimane a lungo inattivo gli account satelliti verranno disconnessi automaticamente per motivi di sicurezza. L'opzione è molto utile per chi ha un account WhatsApp Business, potrebbe permettere infatti a più utenti di gestire in concerto un'impresa usando un solo account dal quale rispondono più persone. Non solo, accoppiando su più telefoni l'app, gli utenti potranno associare il proprio smartphone personale con quello aziendale, non sarà necessario avere più numeri di telefono, e potrebbe rivelarsi utile anche in situazioni di emergenza. Se per esempio lo smartphone principale si scaricasse si potrebbe usare il telefono di scorta per parlare con i propri contatti.

Come collegare più dispositivi all'account principale di Whatsapp

Sfruttare le funzione è piuttosto semplice, basta seguire alcuni passaggi:

Per prima cosa è necessario aprire WhatsApp e entrare nella sezione Impostazioni

A questo punto bisogna cliccare su Dispositivi collegati

Poi su Collega un dispositivo

Infine sarà sufficiente inquadrare il QR Code sul display con il dispositivo che si vuole connettere

Per funzionare, però, non deve essere già configurato WhatsApp sullo smartphone secondario.

L'opzione senza QR Code

Sul blog la piattaforma spiega anche: "Stiamo introducendo un modo alternativo e più pratico per collegarsi ai dispositivi supplementari. Ora puoi inserire il tuo numero di telefono su WhatsApp Web per ricevere un codice monouso da usare sul tuo telefono per abilitare il collegamento del dispositivo, anziché dover scansionare un codice QR. Non vediamo l'ora di introdurre questa funzione anche su altri dispositivi supplementari in futuro."