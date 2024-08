video suggerito

Da dove arriva "Buon fucking giorno", l'audio che sta diventando la sveglia preferita dei social Il video originale ha raggiunto 188.000 like. Solo su TikTok ci sono oltre 10.000 contenuti creati con questo suono. "Buon fucking giorno" fa parte della categoria degli audio motivazionali. Si tratta di brevi clip, spesso realizzate con l'intelligenza artificiale, che vengono distillate per diventare virali.

A cura di Valerio Berra

“Buon fucking giorno”. Il resto evitiamo di riportarlo perché è una sequela di improperi di vari natura, volgari e non esattamente rispettosi. Nonostante non sia il più corretto degli audio provenienti da TikTok, questo campione di 24 secondi è diventato particolarmente virale negli ultimi giorni. Come ormai da copione, il trend si sta spostando anche su Instagram.

Come categoria possiamo inserirla nella classe degli “audio motivazionali”. Si tratta di brevi video, di solito molto semplici, con discorsi che dovrebbero motivare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi. Di solito sono fatti con una poltiglia di frasi da Baci Perugina con sotto immagini di attività all’aperto, soldi o palestra. Qualche variante creativa c'è: nella community italiana segnaliamo Insane_Screamer. Il caso di ““Buon fucking giorno” però è un po’ più interessante.

Il profilo che ha creato l’audio

Quello degli audio motivazionali è ormai un genere su TikTok, anche in Italia. Il profilo da cui proviene "Buon fucking giorno” si chiama gmbadass. Ha quasi 600.000 follower e pubblica con una certa frequenza video del genere. A giudicare dalle minime variazioni tra un video e l’altro, testi e voci potrebbe tranquillamente essere creati con l’intelligenza artificiale. Sicuramente lo sono le immagini. La musica di sottofondo di "Buon fucking giorno” è Back in Black degli AC/DC. Il video è abbastanza datato: risale al 9 maggio. Come sfondo c’è il Ponte di Rialto di Venezia.

Al momento la clip è arrivata a 188.000 like e solo con l’audio originale sono stati creati oltre 10.000 video. Scorrendo tra i contenuti possiamo vedere come l’audio sia diventato virale a scoppio ritardato, visto che molti sono stati creati nelle ultime due settimane. Le varianti sono infinite. Dalle mucche che passano sotto casa anticipando la sveglia di parecchie ore, alla prof pronta a riempire gli studenti di verifiche e interrogazioni, a chi dopo essersi promesso di tornare presto si ritrova a casa alle prime luci dell'alba. Per i più fanatici esiste anche un tutorial per impostare l’audio come sveglia sullo smartphone.