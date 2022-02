Cos’è il WiFi 7 e come cambierà la tua connessione Tra i principali benefici del WiFi 7 vi è una maggiore velocità di connessione e una diminuzione della latenza, ossia il tempo che intercorre fra input e output per portare a termine il trasferimento delle informazioni.

Tra i prossimi traguardi tecnologi c'è il WiFi 7. Secondo il gruppo di lavoro IEEE, la nuova tecnologia renderà più performante la connessione a internet, soprattutto se impiegata per la Realtà Virtuale (VR), la Realtà Aumentata (AR), i videogiochi e lo smart working. Tra i principali benefici del WiFi 7 vi è una maggiore velocità di connessione e una diminuzione della latenza, ossia il tempo che intercorre fra input e output per portare a termine il trasferimento delle informazioni. Una serie di migliorie che, secondo alcuni esperti, renderebbe la connessione senza fili persino più performante rispetto a quella via cavo ethernet.

Le caratteristiche principali del WiFi 7

Per ottenere queste prestazioni, il WiFi 7 ricorre alla tecnologia multi-link, che abbassa la latenza in ambienti sovraffollati. In altre parole, si avranno tre canali di supporto: uno dotato di banda bassa a 2,4 GHz, gli altri due dotati di bande alte a 5 e 6 GHz. I canali si alterneranno tra loro in base alla disponibilità, in questo modo si eviterà una congestione di dati e, di conseguenza, un aumento della latenza. Per quanto riguarda la velocità di connessione, il WiFi 7 può contare su una banda larga a 320 MHz. Il doppio rispetto a quanto visto finora con il WiFi 6, la cui diffusione è recente. Per capire: la versione migliorata, detta WiFi 6E, è supportata al momento da dispositivi come l'ultimo smartphone messo in commercio da Samsung, l'S22 Galaxy Ultra. Tra le altre peculiarità del WiFi 7 vi è il Preamble Puncturing, un processo automatico che amplia i canali, anche in presenza di interferenze. Questo succede perché la nuova connessione è in grado di unire due canali, anche a MHz differenti, per ottenerne uno di maggiore portata.

La pandemia ha dimostrato quanto sia centrale nella società attuale la connessione a internet. Nel pieno dell'era del metaverso, che porta con sé una progressiva diffusione di VR, AR, smart working, cloud gaming e così via, diventa fondamentale dotare l'utenza di una rete senza fili sempre più potente e veloce.