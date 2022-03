Cos’è il SORM, il sistema per le attività investigative usato dal servizio di intelligence russo L’FSB, il servizio di intelligence russo specializzato in sicurezza interna, ne fa uso per ascoltare conversazioni telefoniche e intercettare email, messaggi e comunicazioni online.

A cura di Lorena Rao

In seguito alla dichiarazione di Nokia di sospendere le vendite in Russia a causa della guerra in Ucraina, si parla molto del SORM. Si tratta del Sistema per le attività investigative, uno strumento governativo per la sorveglianza digitale. Dal 2008 al 2017, Nokia ha fornito strumenti e apparecchiature per collegare il sistema all'MTS, il più grande operatore di rete mobile in Russia con sede a Mosca. L'FSB, il servizio di intelligence russo specializzato in sicurezza interna, ne fa uso per ascoltare conversazioni telefoniche e intercettare email, messaggi e comunicazioni online.

Il SORM è stato utilizzato in passato per rintracciare gli oppositori del Cremlino. È quanto accaduto al leader politico Aleksei A. Navalny, noto per essere molto critico nei confronti di Vladimir Putin. In questo periodo, il SORM viene utilizzato per mettere a tacere le voci di dissenso interne contro la guerra in Ucraina, secondo l'articolo del New York Times.

L'origine di tale strumento risale agli anni '90. Anche altri paesi utilizzano simili sistemi, ma generalmente la polizia deve prima ottenere un'ingiunzione da parte del tribunale per potere richiedere i dati ai fornitori di telecomunicazioni. In Russia questo passaggio non avviene, consentendo all'FSB di potere acquisire i dati necessari senza alcuna supervisione. Nel 2018, il governo russo ha rafforzato una legge che impone alle aziende di divulgare i dati delle comunicazioni alle autorità anche senza un'ingiunzione del tribunale. "Le autorità hanno inoltre imposto alle aziende di archiviare conversazioni telefoniche, messaggi di testo e corrispondenza elettronica per un massimo di sei mesi e la cronologia del traffico Internet per 30 giorni" riportano Adam Satariano, Paul Mozur e Aaron Krolik di New York Times. "Il SORM funziona in parallelo con un sistema di censura separato che la Russia ha sviluppato per bloccare l'accesso ai siti web".

La questione Nokia-SORM ha messo in rilievo come le aziende abbiano un ruolo centrale nella dinamiche politiche dei singoli Paesi. Prodotti e servizi di società private vengono venduti a governi autoritari: Apple ad esempio lavora con un partner statale per archiviare i dati dei clienti in Cina a cui le autorità possono accedere.