Cosa significano i simboli sul telecomando del condizionatore? La guida a funzioni e modalità I condizionatori hanno diverse funzioni come Sleep, Eco, Auto, Swing e Dry. Basta imparare a riconoscere i simboli sul telecomando e regolare le modalità per ottimizzare il clima delle nostre case risparmiando sul consumo di energia.

A cura di Elisabetta Rosso

"In realtà preferisco la scienza alla religione, potendo scegliere tra Dio e l’aria condizionata, scelgo l’aria condizionata", diceva in modo provocatorio Woody Allen. Ormai con le estati sempre più calde il condizionatore è diventato un elettrodomestico fondamentale. Non solo per raffreddare le nostre case. I condizionatori infatti offrono diverse modalità, che possono essere più funzionali in base al tipo di caldo, al momento della giornata o all'umidità presente in una stanza.

Le più comuni sono le modalità Sleep, Auto, Swing, Eco, Dry e Heat, ognuna rappresentata da un simbolo diverso, integrate da sistemi di regolazione e funzionalità avanzate che permettono di gestire il tempo, l'intensità o il consumo di energia. Ecco una breve guida per sfruttare al meglio i condizionatori nelle nostre case, capire il significato delle icone sul telecomando e a cosa servono le diverse funzioni e modalità.

I simboli delle modalità di base

Ogni condizionatore ha delle modalità base, tra queste:

Modalità Cool (Freddo) : solitamente questa funzione è rappresentata con il simbolo del fiocco di neve è infatti la modalità classica che permette di raffreddare gli ambienti impostando temperature diverse.

(Freddo) solitamente questa funzione è rappresentata con il simbolo del è infatti la modalità classica che permette di impostando temperature diverse. Modalità Heat (Caldo): il condizionatore può anche essere una soluzione per scaldare la casa durante l'inverno, grazie alla funzionalità heat, di solito contrassegnata dal sole, si può infatti attivare una pompa di calore.

(Caldo): il condizionatore può anche essere una soluzione per durante l'inverno, grazie alla funzionalità heat, di solito contrassegnata dal sole, si può infatti attivare una pompa di calore. Modalità Dry (Asciutto): la funzione alla quale è associato il simbolo di tre goccioline permette di deumidificare l'aria, quindi eliminare l'umidità rendendo l'ambiente più salubre, è anche un'ottima alternativa per rinfrescare la stanza consumando meno energia.

(Asciutto): la funzione alla quale è associato il simbolo di permette di deumidificare l'aria, quindi eliminare l'umidità rendendo l'ambiente più salubre, è anche un'ottima alternativa per rinfrescare la stanza consumando meno energia. Modalità Fan (Ventola): è anche possibile far circolare l'aria nella stanza senza alterare la temperatura, per farlo basta attivare la modalità fan che funziona come un ventilatore , di solito infatti sul telecomando è associata al simbolo di una ventola.

(Ventola): è anche possibile far circolare l'aria nella stanza senza alterare la temperatura, per farlo basta attivare la modalità fan che , di solito infatti sul telecomando è associata al simbolo di una ventola. Modalità Auto (Automatico): se si schiaccia la lettera A, invece, il condizionatore sceglierà automaticamente la miglior velocità di ventilazione in base alla temperatura impostata sul display e a quella rilevata nell'ambiente.

Le funzioni di regolazione

Ogni funzione può essere calibrata in base alle esigenze, per esempio di può regolare la temperatura, basta schiacciare l’apposito tasto del telecomando con i simboli ▲ e ▼ per abbassare o alzare i gradi. Si può anche regolare la posizione delle alette (SWING), in modo da direzionare l’aria verso un'area specifica, in basso, in alto, o al centro. Si può anche lasciare la modalità standard che fa oscillare le alette per distribuire l'aria in modo omogeneo.

Schiacciando invece la modalità “Fan” o “Fan Speed” è possibile cambiare la velocità della ventola. Basta premere il tasto per aumentare o diminuire l'intensità. Di solito ci sono tre funzionalità pre impostate: low, med e hi. È anche possibile scegliere la modalità auto gestita dal condizionatore.

Quali sono i simboli delle funzionalità avanzate

Oltre alle funzionalità standard alcuni condizionatori hanno delle modalità avanzate, tra queste:

Modalità Sleep: la funzionalità come suggerisce il nome è pensata per la notte, dura di solito 8 ore e regola gradualmente l'aria in modo tale da creare un clima fresco e costante. Si può attivare con le modalità Cool, Heat e Dry. Spesso è associata al simbolo della mezza luna o dell'orologio , e in alcuni condizionatori si spegne automaticamente la luce del simbolo per non illuminare la stanza di notte.

la funzionalità come suggerisce il nome è pensata per la notte, e regola gradualmente l'aria in modo tale da creare un clima fresco e costante. Si può attivare con le modalità Cool, Heat e Dry. Spesso è associata al simbolo della , e in alcuni condizionatori si spegne automaticamente la luce del simbolo per non illuminare la stanza di notte. Modalità Smart : simile alla funziona Auto, la modalità Smart è in grado di rilevare la temperatura e l'umidità di una stanza e regolare le impostazioni. Funziona sia per la deumidificazione, sia per rinfrescare o riscaldare l'area. Di solito è semplice riconoscerla perché sul telecomando compare la scritta "smart", basta cliccare sopra. Per indicare la modalità spesso viene anche usato il profilo di un volto.

: simile alla funziona Auto, la modalità Smart è in grado di di una stanza e Funziona sia per la deumidificazione, sia per rinfrescare o riscaldare l'area. Di solito è semplice riconoscerla perché sul telecomando compare la scritta "smart", basta cliccare sopra. Per indicare la modalità spesso viene anche usato il profilo di un volto. Modalità Eco : Si può anche scegliere la funziona Eco che permette di regolare la temperatura e l'umidità della stanza risparmiando energia. La modalità è spesso associata alla scritta "Eco" che compare sul display.

: Si può anche scegliere la funziona Eco che permette di regolare la temperatura e l'umidità della stanza risparmiando energia. La modalità è spesso associata alla scritta "Eco" che compare sul display. Timer: per impostare la durata di una modalità, può essere Dry, Cooling o Heating, basta premere il tasto Timer e impostare l'ora in cui si vuole far attivare o spegnere il condizionatore, una volta scelta si deve poi premere di nuovo il tasto “Timer” oppure “Ok” per confermare.