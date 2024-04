video suggerito

Promozioni estive: microonde e frigoriferi Whirlpool da non perdere In vista dell’estate, le promozioni più importanti di Whirlpool su frigoriferi e microonde, per avere una cucina sempre tecnologica e elettrodomestici che rendono più facile la conservazione degli alimenti e la loro preparazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chi ama cucinare sarà sempre attento ad avere una cucina ben organizzata e molto attrezzata, per poter preparare succulenti manicaretti con facilità e avendo sempre a disposizione tutto l'occorrente.

Per prima cosa, sarà necessario avere a disposizione un frigorifero capiente e ben organizzato, meglio ancora se combinato con lo scomparto freezer: in questo modo, ciascun alimento potrà essere riposto come è meglio, per durare più a lungo e senza rovinarsi o perdere i nutrienti. I classici sono quelli con uno sportello solo, ma se lo spazio in cucina lo permette, potreste anche pensare di sceglierne con doppio sportello. I più tecnologici, inoltre, hanno anche il dispenser per l'acqua filtrata sulla parte esterna del portellone. Ovviamente, in base alla disposizione del piano cottura e del resto dell'arredo, si può scegliere un modello a libera installazione o a incasso.

Tra gli elettrodomestici più semplici, ma indispensabili, invece, c'è il microonde. Molto spesso sottovalutato, è perfetto per riscaldare, scongelare e in alcuni casi anche cuocere alimenti in modo molto rapido e in diversi modi, anche al vapore. Gestendo i tempi, la temperatura e il tipo di cottura, la preparazione dei piatti sarà personalizzata e seguita da voi passo passo, permettendovi, nel frattempo, di dedicarvi alla preparazione di altro. Anche in questo caso si può scegliere tra modelli a libera installazione e modelli a incasso, a seconda delle necessità.

Leggi anche Le migliori cuffie da gaming di maggio 2024: la classifica

Se non sapete quali scegliere, vi consigliamo di dare un'occhiata alle lavastoviglie e agli elettrodomestici a marchio Whirlpool, ormai da anni nel settore e, di conseguenza, garanzia di qualità. Il punto di forza del marchio è la tecnologia 6° SENSO, grazie alla quale ogni elettrodomestico regola la temperatura e le impostazioni principali in modo autonomo, in base agli alimenti: in questo modo, sia la conservazione in frigo che la cottura o lo scongelamento nel microonde non saranno un problema e sarete sempre certi che i vostri alimenti saranno rimasti freschi e intatti.

Nel caso specifico del frigorifero, molto importante è la tecnologia No Frost, che evita la formazione del ghiaccio e della brina in eccesso e vi permette di pulire l'elettrodomestico con meno frequenza.

Vediamo quindi, quali sono i frigoriferi e i microonde da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Microonde Whirlpool MWSC 933 SB

Consigliato a chi cerca un microonde: compatto; versatile; autopulente

Funzioni principali: Crisp; CrispFry; Steam; AutoClean

Tipologia: a libera installazione

Un microonde può essere un ottimo alleato in cucina, soprattutto se versatile e in grado di soddisfare diverse esigenze. Il microonde Whirlpool MWSC 933 SB, ad esempio dispone non solo di numerosi programmi di cottura, ma anche di tante ricette già salvate nel sistema, per permettervi di preparare qualsiasi cosa.

Tra le sue funzioni più importanti quella Crisp, quella CrispFry e quella Steam, che permettono di rosolare normalmente o cuocere al vapore. Punto a suo favore è anche la funzione autopulente, grazie alla quale l'interno dell'elettrodomestico sarà sempre pulito.

Ma non è tutto: scegliendo le ricette pre-impostate, saranno segnalati anche gli accessori compresi nella confezione che potranno tornare utili durante la cottura, come ad esempio il piatto Crisp o la vaporiera. Le impostazioni predefinite possono essere comunque sempre modificate in base alle proprie necessità, ma se non si è pratici basterà seguire le indicazioni comparse sullo schermo e premere avvio. Nel caso in cui invece si attivino le impostazioni manualmente, si potrà comunque sempre contare sulla tecnologia 6° SENSO, grazie alla quale temperatura, tempi di cottura e potenza saranno suggeriti dal sistema selezionando la tipologia e la quantità di cibo inserito.

Microonde Whirlpool MWF 259 SG

Consigliato a chi cerca un microonde: stabile; del tipo combinato; spazioso

Funzioni principali: Crisp; Steam; AutoClean

Tipologia: a libera installazione

Come i forni tradizionali, anche i forni a microonde possono essere combinati, in modo da garantire una cottura uniforme e più rapida. In questo senso è stato realizzato il microonde Whirlpool MWF 259 SG, tra i migliori che potete trovare sul sito del marchio, venduto con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

L'innovazione di questo modello sta nell’assenza del piatto rotante che permette di utilizzare una porzione di superficie maggiore di quella standard incrementando del 30% lo spazio disponibile rispetto ad un comune 25 litri: per questo, viene definito Extra Space.

Anche in questo caso, l'elettrodomestico si avvale della tecnologia 6° SENSO, in combo con programmi come Steam e Crisp, per cuocere prodotti con cottura normale o a vapore.

Frigorifero Whirlpool W7X 83A OX

Consigliato a chi cerca un frigorifero: silenzioso; No Frost; facile da organizzare

Tipologia: a libera installazione

Un frigorifero che abbia anche un freezer è un frigorifero completo, che permette di mettere in fresco e congelare, recuperando spazio e avendo tutto a portata di mano. Il frigorifero Whirlpool W7X 83A OX è tra i modelli più recenti messi in vendita, del tipo No Frost e quindi dalla manutenzione molto semplice, perché non deve essere sbrinato se non molto di rado.

Si tratta di un modello a libera installazione che misura 191,2 x 59,6 centimetri, dimensioni standard per un elettrodomestico adatto ad una famiglia di 4-5 persone. Lo Space Management con cui è pensato l'interno permette di sfruttare in modo intuitivo tutti gli spazi, in modo da avere un frigorifero organizzato e tutti gli alimenti sempre a portata di mano. Il vano frigorifero è suddiviso in 3 mensole e comprende lo spazio per le bottiglie e due cassettoni per frutta e verdura. Sulla parte interna del portellone ci sono, invece, tre vani: uno più alto per le bottiglie da mettere in verticale e due più bassi. Per quanto riguarda il freezer, la ripartizione è stata pensata su tre livelli.

Il compressore Zen Inverter ne garantisce la silenziosità e la tecnologia 6° SENSO mantiene la temperatura sempre regolare e fa sì che sia adattata ad ogni riparo, nel rispetto della destinazione d'uso di ognuno.

Frigorifero Whirlpool WHR 18 TD

Consigliato a chi cerca un frigorifero: combinato; silenzioso; ben organizzato

Tipologia: a incasso

Organizzare un frigorifero non è sempre facile, soprattutto quando si deve tener conto delle abitudini alimentari di più persone. Per questo, potersi avvalere di un frigorifero che sia non solo capiente, ma anche già ben organizzato, è molto importante.

Il frigorifero Whirlpool WHR 18 TD per esempio, è apprezzato perché realizzato seguendo la logica dello Space Management. In cosa consiste? Il vano frigo si compone di quattro scomparti e in aggiunta ci sono due cassetti ermetici, uno per la frutta e uno per la verdura: in questo modo sarà possibile conservare maggiori quantità di cibo e non addossarle tra loro. La parte interna dello sportello è suddivisa in modo tale da poter inserire un buon numero di bottiglie, uova e altri contenitori stretti e bassi. Essendo un frigorifero combinato, è presente ovviamente anche un vano congelatore, suddiviso in tre scomparti.

La novità di questo modello sta nel Multi Fresh Box: i cassetti presenti nel frigorifero hanno temperature regolabili manualmente e separatamente, per un uso dell'elettrodomestico che sia altamente personalizzato. Il compressore Zen Inverter invece, assicura la silenziosità di tutto l'elettrodomestico.

Frigorifero Whirlpool WB70E 973 X

Consigliato a chi cerca un frigorifero: no frost; di design

Tipologia: a libera installazione

Un frigorifero, oltre ad essere funzionale, deve essere in armonia con il resto della cucina; questo perché si tratta di un elettrodomestico che è sempre in bella vista. Il Whirlpool WB70E 973 X è, in questo senso, tra i migliori in vendita, perché oltre ad essere ben organizzato, prestante dal punto di vista dei consumi e poco ingombrante, ha un design semplice ed elegante. L'estetica è resa impeccabile dalla satinatura con cui è realizzato l'esterno.

All'interno, troviamo tre mensole e due cassetti per frutta e verdura realizzati secondo la logica del Multi Fresh Box. Sulla parte interno dello sportello ci sono due scomparti, pensati per il posizionamento delle bottiglie. Nella parte bassa troviamo invece il freezer, realizzato con tre scomparti. Tutti i ripiani sono realizzati in vetro, un materiale che, oltre a completare il design dell'elettrodomestico, è sinonimo di sicurezza e robustezza.

I consumi di questo elettrodomestico sono nella media, non particolarmente eccessivi.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.