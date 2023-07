Cosa sappiamo sulla storia della donna colpita da un meteorite mentre era in giardino Il giornale francese Dernières Nouvelles d’Alsace ha diffuso la notizia di una donna colpita da un meteorite mentre era nel suo giardino. I contorni di questa vicenda sono ancora sfumati, ma ci sono un po’ di elementi che non sembrano molto credibili.

INAF | Un frammento di un meteorite trovato ne 2021 a Winchcombe, Regno Unito

Negli ultimi giorni sta circolando anche in Italia la notizia di un evento discretamente raro. Tutto si svolge a Schirmeck, minuscolo comune francese che si trova nel Basso Reno, regione a Est della Francia. Il 6 luglio una donna stava prendendo un caffè nella sua terrazza insieme a una sua amica quando a un certo punto ha sentito prima un rumore sul tetto e poi un impatto sul costato. “Ho sentito un grande ‘Poum' provenire dal tetto accanto a noi. Un secondo dopo una scossa alle costole. Pensavo fosse un animale, un pipistrello!”. E invece sarebbe stato un meteorite.

La notizia è stata riportata per la prima volta dalla stampa francese il 13 luglio. Prima dal giornale locale Dernières Nouvelles d’Alsace e poi da testate nazionali come Le Parisien e la versione francese dell’Huffington Post. Le due donne hanno trovato il meteorite in cortile e lo hanno fatto analizzare a un geologo locale, Thierry Rebmann. È stato lui a suggerire che la roccia fosse un meteorite. Mentre l’impatto con la donna resta confermato solo dal racconto delle due amiche.

Quali sono le probabilità che un meteorite colpisca effettivamente una persona

La possibilità di essere colpiti da un meteorite spesso vengono paragonate a quelle di vincere con un sei al SuperEnalotto. Entrambe sono molto basse ma c’è una differenza: una si può calcolare, l’altra no. Per il SuperEnalotto c’è una probabilità su 622.614.630 di azzeccare i sei numeri che poi verranno estratti e vincere. Per quanto riguarda la probabilità che un meteorite cada effettivamente su una persona la situazione si fa più complessa. Secondo la Nasa negli ultimi 1.000 anni non ci sono report credibili di persone uccise da una roccia proveniente dallo Spazio.

C’è poi da contare un’altra cosa. Come riporta la testata scientifica IFLScience, sull’effettiva origine del meteorite ci sarebbe più di qualche dubbio. Secondo il Museo di Mineralogia di Strasburgo l’oggetto in questione arriverebbe più dagli scarti dell’industria metallurgica che dallo Spazio.

La storia della donna colpita da un meteorite nel 1954

Nel febbraio del 1954 a Ann Hodges è stata colpita da un meteorite, anche se di rimbalzo. Nello specifico un meteorite è caduto sulla sua casa a Sylacauga in Alabama e ha distrutto la sua radio per poi rimbalzare e ferirla. È l’unico caso di donna ferita da un meteorite effettivamente documentato. Tutto mentre, secondo le cronache, era tranquillamente sopita sul divano. È l’unico caso di donna ferita da un meteorite effettivamente documentato. Non è ancora chiaro quanto sia credibile la storia delle donne francesi ma nel caso ci sarebbe anche un primato da concedersi. Ann Hodges è morta nel 1972 per una causa molto terrestre: insufficienza renale.