Come usare Rosalia, il nuovo carattere di Instagram: ci sono anche cinque simboli nascosti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Piace. Forse anche troppo. Negli ultimi giorni le story di Instagram sono state invase da un nuovo font. Si chiama Rosalia e sembra tracciato a mano. È irregolare, è tutto in stampatello e sembra tracciato a penna su un foglio. Il font è nato in collaborazione con Rosalía, cantante spagnola classe 1992 che sulla piattaforma conta 26,8 milioni di follower. Teoricamente dovrebbe replicare la sua grafia.

Accedere al font è semplice. Il primo passo è controllare di avere la versione più aggiornata dell’app: basta fare una verifica su App Store o Play Store e nel caso cliccare sull’opzione “Aggiorna”. Una volta che avete aggiornato l’app create una nuova Storia. A questo punto in alto a destra dovrebbe comparire una piccola animazione con Aa, il simbolo dei fonti, già nel carattere Rosalia.

Il carattere è il primo che trovate nella lista dei font. Una volta che l’avete selezionato troverete tutte le specifiche degli altri caratteri. Potete scegliere il colore, selezionare una cornice in cui inserirlo, allargarlo o aggiungere altri effetti: da Typewriter per simulare la scrittura con una macchina da scrivere a Sparkle per aggiungere scintille e brillantini. Insomma, la solita formula.

Le combinazioni nascoste di Rosalia

Il carattere Rosalia è già inflazionato. È piaciuto molto, sicuramente in Italia. E forse ormai è stato avvistato talmente tante volte da diventare quasi fastidioso. Se volete usarlo comunuque tenete presente almeno che ci sono delle combinazioni ancora poco conosciute. Dentro questo font c’è anche qualche Easter Egg. Sono combinazioni di segni che una volta messe insieme creano cinque simboli. O almeno, questi sono quelli diffusi fino al momento. Ve li lasciamo qui sotto: