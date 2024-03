Come recuperare le password salvate di Facebook e Instagram per accedere alle app di Meta dopo il down Oggi Facebook e Instagram hanno affrontato uno dei down peggiori degli ultimi mesi. Per circa un’ora i social sono rimasti inaccessibili e gli utenti sono stati costretti al log out dal proprio account. Ora per rientrare bisogna recuperare la vecchia password. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Oggi, martedì 5 marzo, Facebook e Instagram hanno smesso di funzionare. I due social network gestiti da Meta hanno interrotto i loro servizi. I primi problemi sono cominciati verso le 16:00, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Anche Threads, il social satellite di Instagram non funzionava. Ovviamente Elon Musk non si è fatto sfuggire l'occasione: su X (fu Twitter) ha discretamente preso in giro Mark Zuckerberg.

Il down ha cominciato a risolversi solo a partire dalle 17:15, quando gli utenti sono tornati ad accedere tranquillamente alle piattaforme. Ora però c’è un problema: anche se le piattaforme funzionano di nuovo per accedere serve recuperare la vecchia password.

Dove si trovano le password di Facebook e Instagram

Facebook è stato aperto al pubblico nel 2006, Instagram nel 2010. Certo, c’è voluto tempo prima che questi social arrivassero in Italia ma se avete creato un account qualche anno fa è possibile che vi siate dimenticati la vostra vecchia password. Non solo. È possibile anche che la mail che avete usato per fare il login non sia quella che ora utilizzate più spesso.

Android e iOS hanno dei sistemi di compilazione automatica delle password. Quando aprite l’app di Facebook o quella di Instagram basterà scegliere un sistema di riconoscimento per vedere la propria password inserita nel form iniziale di questi social network. Per iOS ad esempio la password può essere inserita dopo aver effettuato il riconoscimento con il Face ID. Sistemi simili sono attivi anche da browser com Chrome o Safari.

Come vedere le password salvate su Android

Per vedere le password su smartphone che montano sistemi operativi Android, il procedimento è questo:

Vai su Impostazioni

Vai su Google Smart Lock per password o Compilazione Automatica

Se una di queste opzione ha un flag, allora poi vedere le password

Cerca la sezione Password

Da qui arriverai a una sezione con tutte le Password Salvate

Inserisci il codice di autenticazioni richiesto per vederle

Come vedere le password salvate su Google Chrome

Se usate Google Chrome per navigare su internet, controllare le password salvate è ancora più facile. Vi basterà seguire questi passaggi:

Clicca sui tre puntini in alto a destra

Vai su Impostazioni

Cerca Password

Vai su Gestore delle Password

A questo punto cerca il portale su cui vuoi accedere

Usa il metodo di autenticazione richiesto per vedere la password

Come vedere le password salvate su iPhone

Su iPhone per vedere le password o le passkey questa è la procedura indicata da Apple:

Vai su Impostazioni

Vai su Password

Usa il fattore di autenticazione che ti viene richiesto, può essere un codice o il Face ID

Seleziona il sito o l'app di cui vuoi vedere la password o la passkey

A questo punto puoi scegliere anche se eliminare la password o modificarla