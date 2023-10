Com’è il nuovo Google Pixel 8: prezzo, caratteristiche e quando uscirà lo smartphone Google ha presentato la sua nuova linea di smartphone: si chiamano Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Anche questa volta si punta molto sull’intelligenza artificiale. Google ha annunciato i prezzi e la disponibilità di Pixel 8 e Pixel 8 Pro per il mercato italiano.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Google ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Google è tornata nel mercato degli smartphone. A quasi un mese dalla presentazione della nuova linea di iPhone 15 da parte di Apple, anche Google ha lanciato i suoi nuovi smartphone. Questa linea prende il nome di Pixel 8, in perfetta continuità con i vecchi modelli di smartphone. La presentazione si è tenuta a New York e il primo (e ultimo) a salire sul paco è salito Rick Osterloh, vice presidente di Google specializzato in prodotti e servizi. Il Pixel è l’unico smartphone prodotto interamente da Google, sia per l’hardware che per il il software.

Come si poteva intuire dalla presentazione di Bard fatta da Google del 2023, anche questa volta la formula “intelligenza artificiale” è stata probabilmente la coppia di parole più citata in tutta la presentazione. Secondo Google il Pixel è lo “smartphone che sta più crescendo nel mercato”. Visto che il mercato degli smartphone non è certo ai suoi massimi storici questo può essere considerato un buon risultato, tenendo presente comunque che i Pixel partono da una base di mercato più piccola rispetto ad altri competitor.

Come sono i nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro

I nuovi Pixel 8 si presentano in due versioni: Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Pixel 8 avrà un display da 6,2 pollici mentre Pixel 8 Pro salirà a 6,7 pollici. Entrambi sono resistenti ad acqua e polvere, come ormai tutti gli smartphone in circolazione, con una resistenza certificata IP68. Oltre che nella grandezza degli schermi, la differenza tra i due Pixel sarà anche nelle telecamere, i Pro ne avranno una in più. I nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro monteranno il sistema operativo Android 14.

Leggi anche Hai un account Gmail e non è attivo da due anni? Google è pronto a cancellarlo

GOOGLE | Tutte le colorazioni di Goole Pixel 8

Il display di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Il design è molto simile a quello di Google Pixel 7: uno schermo che copre tutta la superficie dello smartphone con una barra metallizata che racchiude le fotocamere nella parte posteriore. I nuovi Pixel 8 Pro monteranno i Super Actua Display, con una luminosità di 2.000 Nits. Sul retro di Google Pixel 8 Pro ci sarà poi un sensore termico, in grado di monitorare la temperatura di qualsiasi cosa, anche quella del nostro corpo in caso di febbre. Google promette aggiornamenti per il suo dispositivo per i prossimi 7 anni.

La gamma di colori per Pixel 8 e Pixel 8 Pro

I colori di Google Pixel saranno diversi tra la linea normale e la linea Pro. La linea base dei Pixel 8 avrà le colorazioni Rosa, Hazel (qualcosa tra il grigio e il verde) e Ossidiana (Nero). I Google Pixel 8 Pro invece potranno essere Bay Blue, Porcellana (un bianco sporco) e Ossidiana (Nero).

GOOGLE | Le colorazioni di Google Pixel 8 Pro

Il processore e le batterie

Entrambi i modelli di Google Pixel monteranno un processore Google Tensor G3, stando a Big G sarà il doppio più veloce del modello precedente. Esattamente come Apple, anche Google ormai sta puntando sulla produzione direttamente in casa di tutte le componenti dei suoi dispositivi. La batteria del Pixel 8 sarà di 4.575 mAh, quella del Pixel 8 pro di 5.050 mAh.

Il nuovo processore potenzia le funzione legate all'intelligenza artificiale. Può riconoscere la lingua che parliamo nella nostra dettature vocale e soprattutto può di leggere qualsiasi pagina web. Potenziata anche la funzione Filtro Chiamate: Pixel 8 risponde ai numeri sconsociuti (e sospetti di spam) chiedendo a voce qual è la ragione della telefonata.

I materiali di Pixel 8 e Pixel 8 Pro

I nuovi Pixel sono costruiti per il 18% di materiale riciclato. La parte posteriore è ricoperta da un vetro lucido con una fascia di alluminio satinato, ormai iconica, in cui sono raccolte le fotocamere e nel caso del Pixel 8 Pro anche il sensore termico. Il vetro anteriore invece è un Gorilla Glass Victus.

GOOGLE | La scocca posteriore di Google Pixel 8

La fotocamera di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Le fotocamere dei nuovi modelli di Google Pixel 8 cambiano fra modello base e modello Pro. Entrambi avranno una fotocamera principale da 50 MP ma il Pixel 8 avrà una fotocamera principale da 50 MP e una ultra grandangolare da 12 MP. Mentre il Pixel 8 Pro avrà una fotocamera principale da 50 MP e una ultra grandangolare da 48 MP a cui si aggiunge una terza fotocamera: un tele obiettivo con zoom ottico 5X da 48 MP.

Anche la parte di camere è stata potenziata con l'intelligenza artificiale. Pixel 8 può riprodurre più fedelmente tutte le tonalità di pelle. Interessante anche le nuovi funzioni audio che promettono di utilizzare modelli di machine learning per ridurre i rumori inutili nei video. Nella presentazione è stato mostrato un video registrato con Google Pixel 8 in cui è possibile togliere addirittura dal proprio video il rumore di un cane che abbaia.

Quanto costano i due smartphone Google

I nuovi Pixel saranno disponibili in prevendita da oggi 4 ottobre su Google Store, la disponibilità nei negozi comincerà invece dal 12 ottobre. Sono stati annunciati anche i prezzi per l'Italia:

Pixel 8: da 799 euro

Pixel 8 Pro.: da 1.099 euro

Il video dell'evento di presentazione Made By Google