Perché il vostro prossimo telefono potrebbe non avere internet Nel 2023 il totale degli smartphone venduti dovrebbe arrivare a 1,15 miliardi, il 6% in meno del 2022. Nonostante la tendenza negativa del mercato, la nicchia dei dumbphone continua a resistere.

A cura di Valerio Berra

Si chiamano dumbphone, telefoni subiti. Sono esattamente il contrario degli smartphone. Hanno pochissime funzioni, non si collegano a internet e spesso non hanno nemmeno un sistema di camere per riprendere video e immagini. Eppure continuano ad essere venduti. La società Counterpoint ha pubblicato un’analisi sul mercato degli smartphone che ha chiarito cosa sta succedendo a questo settore.

Il mercato degli smartphone è in crisi, tanto che secondo Counterpoint Research il 2023 sarà uno degli anni peggiori per questo settore. Nello specifico Counterpoint Research ha stimato che il numero di pezzi venduti arriverà a 1,15 miliardi. Il 6% meno del 2022. Per arrivare a numeri simili bisogna tornare indietro al 2013, quando il mercato degli smartphone aveva superato per la prima volta la quota di un miliardo di pezzi spediti. E il 2023 non sarà un non tanto diverso dal 2022, quando già si erano registrate vendite basse e record negativi.

La resistenza dei dumbphone

In tutto questo scenario gli analisti di Counterpoint Research hanno segnalato però che c’è un’anomalia. La nicchia dei dumbphone resiste. È fissa al 2% ma nel 2023 dovrebbe salire leggermente, come spiega Maurice Klaehne, senior analyst di Counterpoint: “Nel 2023 salirà leggermente ma si attesterà sempre intorno al 2-3%”.

Perché comprare un telefono senza internet

Le ragioni di questa piccola resistenza non sono chiarissime. Ci sono però dei segnali, che si possono leggere insieme. I dumbphone, detti anche feature phone, possono essere utili in molti casi. Ci sono degli aspetti pratici: sono dispositivi economici, resistenti e spesso con una batteria di lunga durata. Per questo sono ottimi come telefoni secondari, magari da affidare a un bambino in occasioni particolare, per andare in vacanza in Paesi particolarmente remoti o solo per staccare dalle notifiche per un fine settimana senza bisogno di isolarsi del tutto.

I dumbphone possono essere usati anche come telefoni di scorta. Queste domande non vengono soddisfatte solo dai modelli del passato. Nel 2017 Nokia ha lanciato ad esempio una nuova versione del suo storico 3310. Ma oltre alle ragioni pratiche, ci sono anche delle motivazioni più inaspettate. Su TikTok sembra che la Gen Z cominci ad apprezzare i vecchi flip phone, i modelli di telefono a conchiglia diffusi negli anni 2000.

L’hashtag #bringbackflipphones ha 57 milioni di visualizzazioni e fa parte di una tendenza più generale da cui sembra alcuni Gen Z siano particolarmente affascinati dalla tecnologia dei primi anni del terzo millennio. Qui su Fanpage.it abbiamo già raccontato di come siano diventate virali le vecchie fotocamere digitali e i primi iPod.