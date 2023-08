Come eliminare l’account Instagram o disattivarlo temporaneamente Non tutti sanno che il social network dedicato alle immagini e ai video vi permette di disattivare l’account. Potete farlo in due modalità: una definitiva e l’altra invece temporanea. In questa guida vi spieghiamo tutti i passaggi da seguire.

I motivi per disattivare Instagram possono essere tantissimi. Magari volete prendervi una pausa dai social network, magari avete un esame importante e per una settimana volete concentrarvi solo su quello, magari ancora avete deciso di aprire un altro account e quindi volete eliminare quello che avete. Per tutti questi casi il social network lanciato da Meta ha pensato una soluzione. Qualsiasi utente può disattivare il suo account, con due opzioni.

La prima opzione per disattivare un account prevede una sospensione temporanea dell’account. Si può scegliere per quanto tempo disattivarlo. La seconda invece prevede l’eliminazione totale del nostro account. Un’uscita di scena definitiva. Se volete seguire questa strada ricordatevi solo di scaricare tutti i dati del vostro account.

Come disattivare in modo temporaneo l'account Instagram

Un avviso. La guida ufficiale offerta da Meta non può esservi utile. Se decidete di seguire i passaggi descritti su Facebook per disattivare il vostro account o per eliminarlo del tutto vi troverete dopo un paio di consigli azzeccati su un binario morto. Non è chiaro dove sia il problema: probabilmente la procedura è stata modificata da poco e non sono ancora state aggiornate le guide.

INSTAGRAM | Il pannello Impostazioni e Privacy è il punto di partenza per il processo di disattivazione

In ogni caso, abbiamo raccolto i passaggi corretti da seguire. Ecco cosa dovete fare per disattivare in modo temporaneo il vostro account di Instagram:

Accedete all’ app di Instagram sul vostro dispositivo

sul vostro dispositivo Andate sul vostro profilo

Cliccate sul Burger Menu , le tre lineette orizzontali che trovate in alto a destra

, le tre lineette orizzontali che trovate in alto a destra Cliccate su Impostazioni e privacy

Nella barra Cerca digitate Disattivazione

digitate Cliccate su Disattivazione o Eliminazione

A questo punto verrete rimandati al Centro Gestione Account

Per un secondo la schermata resterà sull’homepage del Centro Gestione Account

Arrivate sul pannello Disattivazione o Eliminazione

Cliccate sul vostro account Instagram

Selezionate Disattiva Account

Inserite la vostra Password

A questo punto se vorrete riattivare il vostro account dovrete tornare al Centro Gestione Account. Se volete seguire questa strada, vi consigliamo di tenere il vostro account Facebook. In questo modo potrete accedere più facilmente al Centro Gestione Account.

INSTAGRAM | Una volta arrivati in fondo al percorso per la disattivazione avrete due opzioni tra cui scegliere

Come eliminare l'account Instagram

L’eliminazione di un account Instagram è definitiva. Se volete tornare sul social dovrete aprire un profilo Instagram nuovo. Per questo, prima di farlo, oltre a pensarci bene vi conviene scaricare tutti i dati del vostro account seguendo questa procedura:

Aprite il vostro account Instagram su un pc

Cliccate su questo link ufficiale per scaricare i dati

Inserite la mail con cui avete fatto l’account

Cliccate sul formato che preferite per il download

Inserite la password

INSTAGRAM | Per completare il processo vi servirà avere la password

Per procedere invece con l’eliminazione dell’account, la strada è la stessa che dovete seguire per chiedere la disattivazione temporanea, la scriviamo qui: