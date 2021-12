Come creare la tua Best Nine 2021 su Instagram (ed evitare truffe) La tradizione di ripubblicare i 9 post più apprezzati su Instagram in formato collage resta in voga anche quest’anno. Ecco come seguirla al riparo da siti poco raccomandabili.

A cura di Lorenzo Longhitano

I post su Instagram hanno perso il fascino che avevano un tempo, sostituiti in parte dalle Storie all'interno dello stesso social ma anche dai contenuti video pubblicati su TikTok. Nonostante questo, l'annuale tradizione della Best Nine — la compilation delle 9 migliori foto pubblicate nei 12 mesi che stanno per chiudersi — è ancora viva all'interno del social: i primi utenti hanno già iniziato a pubblicare la loro già negli scorsi giorni, e partecipare in prima persona è facile. Ecco le regole da seguire e le app da utilizzare per pubblicare la propria Best Nine 2021 su Instagram.

Come funziona la Best Nine su Instagram

Quella delle Best Nine su Instagram è una tradizione partita dal basso, e tale è rimasta. Nonostante il suo successo, gli sviluppatori di Instagram non hanno mai introdotto nel social una funzionalità per dare risalto alle proprie foto migliori dell'anno trascorso, motivo per cui gli utenti che vogliono partecipare alla tradizione devono rivolgersi a strumenti esterni. Non importa quale app o sito web si utilizzi per creare la propria compilation, ma le regole da seguire sono poche e precise: la Best Nine deve essere una foto singola di formato quadrato e suddivisa in una griglia di 3 x 3 immagini, mentre le foto selezionate devono essere quelle che hanno ottenuto più apprezzamenti a partire dal 1 gennaio dell'anno in questione.

Le app per creare la propria Best Nine 2021

Vien da sé che per dare vita alla propria opera bisogna innanzitutto sapere quali sono le foto da includere, e secondariamente unirle in un collage. Per fortuna online esistono app e siti web che svolgono questo lavoro in automatico, ma il loro funzionamento è legato a un fattore preciso: il profilo sul quale vanno a lavorare deve essere pubblico. Questi servizi infatti consultano in automatico la pagina dell'utente richiesto in cerca delle foto più apprezzate; scaricano le 9 che soddisfano il criterio richiesto e le allineano in ordine restituendo l'immagine richiesta pronta per essere scaricata e pubblicata sul proprio profilo: la migliore e più affidabile al momento è Bestnine.net, che però ha dei tempi di attesa variabili a seconda della coda di richieste da smaltire in questo periodo dell'anno.

Attenzione alle truffe

Come avviene per ogni tendenza e argomento di grande interesse online, non mancano le truffe pensate per adescare i meno avvezzi. Nello specifico, cercando "Best Nine" sui motori di ricerca compaiono anche siti web che promettono lo stesso servizio anche a chi ha un profilo privato, semplicemente fornendo il nome utente e la password di Instagram. Il consiglio è di non fornire mai queste informazioni su siti e app che non siano proprio quelli del social: il rischio che le informazioni finiscano in mani altrui non è trascurabile, e come risultato si rischia di perdere il proprio account.

La Best Nine per chi ha un profilo privato

Per chi ha un profilo privato il consiglio è di renderlo temporaneamente pubblico per il tempo necessario a siti come Bestnine.net di fare il loro lavoro. L'alternativa più sicura è effettuare l'operazione manualmente, andando a recuperare le 10 foto con più like del proprio profilo, scaricandole e facendone un collage con un'app di composizione fotografica. La migliore a questo scopo, paradossalmente, è realizzata proprio dagli sviluppatori di Instagram: si chiama Layout e si può scaricare gratuitamente sia dal Play Store di Android che dall'App Store di iPhone.