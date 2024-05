video suggerito

"Ciao, sono il dipartimento delle risorse umane di TikTok": siamo cascati nella truffa via sms Il link nel messaggio dello scam indirizza a un account su WhatsApp. Per guadagnare "soldi facili" bisogna mettere like a dei video su TikTok. Dietro la nuova truffa via sms potrebbe esserci una "click farm", cioè un sistema per far guadagnare visibilità a chi paga.

A cura di Velia Alvich

Un grande classico delle truffe: arriva un sms con una proposta allettante, addirittura la promessa di guadagnare 800 euro al giorno. D'altronde, è proprio il dipartimento delle risorse umane di TikTok a contattarci, come non fidarsi? "Abbiamo visogno di 100 dipendenti per lavorare online", si legge nel messaggio. "Se sei interessato, puoi contattarci tramite questo numero WhatsApp. Scrivici ora e riceverai un bonus di 5 euro". Non ce lo facciamo ripetere due volte, è l'occasione della nostra vita. Un clic sul link in allegato e si apre la chat su WhatsApp del nostro truffatore.

Cosa c'è scritto nel messaggio della truffa di TikTok

Ovviamente la proposta non è vera, si tratta di uno scam. La truffa è stata segnalata dalla Polizia Postale, che consiglia di non cliccare su link contenuti in messaggi o in email e di non fornire mai informazioni personali. E, soprattutto, di diffidare di chiunque prometta facili guadagni. Che si tratti di una truffa si capisce, appunto, dalla promessa di uno stipendio giornaliero compreso fra i 300 e gli 800 euro, ma anche da come è scritto. "Puoi partecipare nei tuoi tempi liberi" o "Ti sto scrivendo questa lettera" (ma in realtà è un sms) sono espressioni che fanno storcere il naso ai puristi della lingua italiana. Il messaggio, inviato in massa alle vittime, probabilmente è stato tradotto in automatico.

Per capire meglio quanto profonda è la tana del coniglio truffaldino, abbiamo deciso di cascarci di proposito e usando metodi sicuri. Scopriamo così che il link allegato al messaggio indirizza a un numero su WhatsApp. Gli scriviamo, chiedendo spiegazioni su come guadagnare 800 euro in un giorno.

FANPAGE | Una delle conversazioni avvenute per la truffa

Cosa succede scrivendo su WhatsApp al numero della truffa

Il suo nome su WhatsApp è Craig Perez. Ci dice che hanno bisogno di molte persone per partecipare alla promozione di contenuti su TikTok. Per ogni video si possono guadagnare anche 1,5 euro, basta mettere dei like e inviare lo screenshot come prova. Accettiamo e ci facciamo inviare i video. I link indirizzano davvero a video sul social di ByteDance, in particolare a due account di ragazze italiane.

Non fanno altro che fingere di cantare la canzone che hanno aggiunto al video, un grande classico di TikTok. Mettiamo un cuore a tutti e tre i video, inviando poi la prova fotografica al nostro contatto. A quel punto riceviamo il contatto della "receptionist" (viene chiamata così) a cui scrivere su Telegram per ricevere il pagamento. Dieci euro per tre video. Ma, se continuassimo a ricevere contenuti su TikTok a cui mettere "mi piace", questa cifra potrebbe anche aumentare. Quando gli chiediamo di inviarci altri video, però, ci sollecita: "Hai già contattato la receptionist?".

Angela però non ci risponde. Su Telegram ha un nickname generico e sfodera un'immagine del profilo di una donna con un tailleur mentre con la mano fa un tipico gesto all'italiana. Le abbiamo dato il codice dell'attività che abbiamo svolto e un finto IBAN inglese. Qui si ferma tutto: Craig aspetta che Angela ci paghi prima di inviare altri video, ma Angela è insospettita dal nostro IBAN inglese (falso).

Mentre aspettiamo una somma che non riceveremo mai, torniamo sui due profili TikTok a cui abbiamo regalato i like. Uno di questi video ha più di quattro milioni di visualizzazioni e 800.000 "mi piace". Contando tutti i cuori ricevuti, l'account raggiunge quasi i 26 milioni.