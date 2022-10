Chi è Titus Low, il modello arrestato per aver pubblicato contenuti espliciti su OnlyFans Classe 1999, Low è uno dei modelli più noti a Singapore. Su Instagram ha 215.000 follower, su Twitter ne ha oltre 400.000.

Per Singapore è la prima condanna. Per OnlyFans anche. Le leggi della città Stato del Sud Est asiatico sono chiare: in tutto il suo territorio è vietato inviare contenuti considerati osceni via internet e ancor di più è vietato ricavare profitti da questa attività. Nonostante questo, il modello Titus Low ha scelto comunque di caricare una serie di contenuti pornografici sulla piattaforma. Una decisione che ora gli è costata una multa da 2.087 dollari e tre settimane di carcere. Ad essere precisi la tre settimane di carcere avrebbe potuto evitarle ma il giudice ha deciso di punirlo per aver essere entrato di nuovo nel suo account dopo che era stato sequestrato dalla polizia.

Kirpal Singh, avvocato di Low, ha spiegato alla BBC che la decisione del tribunale potrebbe coinvolgere ora altri creator: “Questo caso ha stabilito un precedente e altri utenti dovranno affrontare il rischio di essere multati e portati in carcere per avere OnlyFans. Penso che il messaggio sia abbastanza chiaro: le autorità sono pronte a condannare coloro che trasmettono materiale esplicito non solo sulla piattaforma OnlyFans ma su tutte le aree online”.

Chi è Titus Low

La legge di Singapore non è così severa, almeno non sempre. Le indagini legate alla pubblicazione di materiale osceno partono solo dopo una denuncia di terzi, denuncia che in questo caso è arrivata da una donna che ha trovato nello smartphone della nipote di 12 delle foto oscene di Low.

Classe 1999, Titus Low è uno dei modelli più famosi di Singapore. Solo su Instagram ha 215.000 follower e il suo account di OnlyFans non è l’unica cosa che ha a che fare con l’erotismo. Controllando i link allegati al suo profilo si può vedere infatti che Low ha avviato da tempo una collaborazione con Marratoys, azienda che produce sex toys. Con loro ha creato delle riproduzioni in gomma del suo pene.

Come funziona la legge di Singapore sulla pornografia

Come viene spiegato dal portale Singapore Legal Advice la legge sulla pornografia della città Stato non vieta del tutto la pornografia. Il governo ha messo al bando una lista di circa 100 siti pornografici ma con un po’ fatica si possono ancora raggiungere. Guardare in streaming materiale pornografico non è illegale.

Quello che non si può fare è possedere qualsiasi tipo di materiale erotico. Nella lista dei ban è indicato qualsiasi supporto: persino scaricare pornografia da internet è considerato illegale. Attualmente il primo ministro di Singapore è Lee Hsien Loong, esponente del People’s Action Party, una formazione conservatrice che appartiene all’area di centro destra.