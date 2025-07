ChatGPT supera il test più famoso per distinguere gli umani dai robot: la testimonianza

L’utente logkn ha diffuso su Reddit una serie di screenshot in cui mostra come un Agente creato con l’Intelligenza Artificiale sia riuscitio a cliccare sul CAPTCHA che doveva verificare se si trattava di un umano o di un robot. Gli Agenti IA sono sistemi costruiti con l’intelligenza artificiale in grado di portare a termine compiti molto specifici.

Nelle complesse e numerose fasi attraversate dall’intelligenza artificiale negli ultimi mesi, quella in cui ci troviamo al momento si può definire la fase “agenti”. È il momento degli Agenti IA. Usando una definizione generica, possiamo parlare di sistemi creati con l’intelligenza artificiale in grado di completare dei compiti specifici.

In pratica, sono come delle piccole intelligenze artificiali sviluppate per degli obiettivi molto chiari come la gestione delle segnalazioni fatte dagli utenti sui portali di e-commerce. E forse anche qualcosa in più. Dalla testimonianza di un utente su Reddit sembra che un agente IA (o agentic IA, la definizione è ancora da sistemare) sia stato in grado di risolvere un CAPTCHA.

La storia raccontata su Reddit

Il post è stato pubblicato nel subreddit dedicato a OpenAI, l’azienda che ha sviluppato ChatGPT. L’utente logkn ha condiviso un paio di screenshot in cui scrive: “Agent casually clicking the "I am not a robot" button”. Un agente IA ha cliccato per caso il pulsante “Non sono un robot”. Non ci sono altre informazioni sulla storia ma ovviamente gli screenshot sono stati parecchio ripresi. Il sistema con cui è riuscito a autenticarsi era gestito da Cloudfare. Non possiamo sapere se la storia è autentica. Certo, il tema può diventare un interessante. I CAPTCHA non sono semplici meccanismi di sicurezza.

Come funzionano i CAPTCHA

Vengono usati ormai da anni per impedire che internet diventi uno spazio in cui il volume delle interazioni generate dai bot sia molto più grande del volume delle interazioni generate dagli esseri umani. Possono essere di vari tipi, dai caratteri da riconoscere agli elementi uguali da trovare in una griglia di foto. Interessante il significato dell’acronimo: CAPTCHA sembra che stia per Completely Automated Public Turing-test-to-tell Computers and Humans Apart. Il significato è: Test di Turing pu blico completamente automatizzato per distinguere i computer dagli esseri umani.