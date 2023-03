ChatGPT arriva in TV: l’episodio di South Park scritto dall’intelligenza artificiale L’autore misterioso si scopre solo alla fine con i titoli di coda, in tutto l’episodio però sono disseminati indizi, a partire dal titolo della puntata.

A cura di Elisabetta Rosso

Deep Learning non è un episodio come tutti gli altri. La quarta puntata della stagione 26 di South Park Elementary infatti è stata scritta con l’intelligenza artificiale. L’escamotage metatestuale lascia l’indizio già nella trama. Un gruppo di studenti scoprono ChatGPT, il chatbot capace di generare il testo grazie all’IA, un ottimo modo per copiare a scuola, cosa che è davvero successa (tanto da spingere le scuole di New York a bandire l’IA da tutti i dispositivi e le reti delle scuole pubbliche). Poi solo alla fine nei titoli di coda appare "scritto da Trey Parker e ChatGPT".

Subito sotto spiegano anche che alcune voci dell’episodio, compresa quella di ChatGPT, sono state create utilizzando Play.ht, capace di creare appunto le voci grazie all'intelligenza artificiale. La trama solleva anche con ironia, in stile South Park, tutti i problemi etici legati alla nuova tecnologia. Ad ogni modo i creatori della serie Trey Parker e Matt Stone hanno deciso di sperimentare ChatGPT non solo nell’episodio Deep Learning. La coppia ha creato Deep Voodoo, una società che ha appena ricevuto 20 milioni di dollari di finanziamento per sviluppare tecnologia deep fake, servizi di effetti visivi convenienti e progetti di media sintetici originali.

Come ha fatto ChatGPT a scrivere l'episodio

ChatGPT è un software che sfrutta intelligenza artificiale, in grado di rispondere a ogni domanda posta dagli utenti, è la prima volta che uno strumento così potente viene messo a disposizione del grande pubblico attraverso un‘interfaccia gratuita e immediata. È stato rilasciato a novembre da OpenAI, una società di intelligenza artificiale di San Francisco. Ora verrà integrato dentro il motore di ricerca di Microsoft, Bing, ed è stata appena presentata la sua ultima versione, GPT 4, ancora più performante. "La gente lo usa per scrivere poesie, scrivere domande di lavoro, ma ciò a cui serve veramente è trattare con le ragazze", sono le parole di Clyde che spiega cos'è ChatGPT durante l'episodio, ed effettivamente il chatbot è stato anche già utilizzato per le conversazioni su Tinder.

Il modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), è potenziato con un'interfaccia conversazionale, basta scrivere una richiesta nella barra, cliccare invio, e aspettare che il chatbot risponda. È versatile, brillante e bravissimo a imitare il linguaggio umano. Talmente bravo da fare paura, e infatti in molti hanno alzato la voce contro il software di OpenAi. È già stato sperimentato per testare la sua versatilità, sa scrivere codici, saggi, tesi e anche sceneggiature. Per questo i creatori di South Park non hanno perso tempo decidendo di testare subito il chatbot geniale. Non c’è solo ChatGPT sul mercato, Google è sceso in campo con il suo campione, Bard. Anche Meta ci ha provato, ma il suo prodotto zoppicante è stato ritirato, ora nei laboratori stanno cercando di raddrizzare il tiro.