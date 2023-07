“Cerchiamo test driver per 50 dollari l’ora”: i nuovi annunci di Telsa per provare le auto su strada Il test driver deve saper “confondere” il software Full Self-Driving di Tesla, per esempio con come svolte o incroci insoliti, per vedere come il pilota automatico reagisce agli imprevisti.

A cura di Elisabetta Rosso

Su LinkedIn sono spuntati nuovi annunci di Tesla. Per l'estate l'azienda sta cercando guidatori esperti per mettere alla prova le sue auto. Da anni utilizza i test driver per migliorare la funzione di assistenza, il pilota automatico e il software beta Full Self-Driving, ma quest'anno sembra che Tesla avrà bisogno di più personale per provare su strada i suoi veicoli. Scrive nell'annuncio: "Cerchiamo persone per aquisire dati di alta qualità che contribuiranno al miglioramento delle prestazioni dei nostri veicoli" per un periodo di tre mesi. La posizione prevede sia turni diurni, sia notturni e i guidatori saranno pagati tra i 18 e i 48 dollari l'ora

L'ondata di nuovi annunci, in crescita rispetto agli anni precedenti, potrebbe indicare un cambio di marcia per Tesla. Forse l'azienda sta cercando di fare più affidamento sui test interni per non utilizzare i dati dei proprietari di Tesla. I driver inoltre sono utili anche per creare imprevisti o situazioni di pericolo per tesatre la reazione dell'auto su strada.

Non solo, le offerte arrivano in contemporanea con l'ultimo annuncio di Elon Musk. Il miliardario durante una conferenza sull'intelligenza artificiale a Shanghai, ha detto che i veicoli completamente autonomi saranno disponibili entro la fine dell'anno. "Penso che siamo molto vicini al raggiungimento della piena guida autonoma senza supervisione umana", ha spiegato in collegamento video alla cerimonia di apertura. "Questa è solo una previsione, ma penso che raggiungeremo la piena guida autonoma di livello 4 o 5 ".

Come lavora un test driver

Il lavoro del test driver Tesla non è scontato, per esempio è necessario sapere come "confondere" il software Full Self-Driving di Tesla, per esempio con come svolte o incroci insoliti, per vedere come il pilota automatico reagisce agli imprevisti. A quel punto i dati raccolti su strada vengono analizzati dagli etichettatori degli stabilimenti di Telsa.

La posizione non richiede un attestato, come si legge nell'annuncio. I candidati devono avere però "un record di guida pulito, abitudini di guida sicure e un minimo di 4 anni di esperienza di guida autorizzata". Tesla ha aperto le posizioni in 12 città, tra queste Austin, Texas, Denver, Colorado e Brooklyn, New York.

Problemi di sicurezza per Tesla

Tesla da anni di trova di fronte agli ostacoli delle autorità di regolamentazione. Lo scorso febbraio la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aveva stimato che dal 2018 erano stati richiamati in tutto 3.400.000 veicoli Tesla, Model S 2016-2023, Model X, Model 3 2017-2023 e Model Y 2020-2023 dotati di software FSD Beta o in attesa di installazione. In realtà l’agenzia ha un’indagine in corso che è stata aperta nel 2021, su 830.000 veicoli Tesla con il pilota automatico.

L’NHTSA ha spiegato che tra i principali problemi tecnici ci sono le svolte in determinati incroci, i passaggi durante il semaforo giallo, e i cambi corsia. Anche l’Autorità di regolamentazione del mercato cinese a maggio ha chiesto a Tesla di richiamare oltre un milione di veicoli per un problema al sistema di frenata che non è considerato sicuro e sembra aver causato incidenti quando è stato attivato sui veicoli.