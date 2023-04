C’è un Paese in cui si possono inviare soldi su WhatsApp: come funziona il pagamento via chat di Meta Era già possibile pagare sull’app, ma il sistema di transazioni peer-to-peer non era pratico, ora invece sarà possibile fare acquisti pagando con la carta di debito o di credito.

Si potranno fare acquisti in modalità end to end. Mark Zuckerberg ha pubblicato un post su Facebook dove ha spiegato che “in Brasile le persone potranno pagare le imprese locali direttamente da una chat di WhatsApp”.

La mossa sblocca il mercato dei pagamenti commerciali in app, la società aveva già lanciato le transazioni peer-to-peer tramite WhatsApp Pay proprio in Brasile, una soluzione che però non si era rivelata efficace. “Questa esperienza di pagamento semplice e sicura cambierà le regole del gioco per le persone e le piccole imprese che desiderano acquistare e vendere su WhatsApp senza dover visitare un sito Web, aprire un'altra app o pagare di persona. Stiamo lanciando oggi per un piccolo numero di aziende e saremo disponibili per molti altri nei prossimi mesi ", ha dichiarato la società nell'annuncio.

I pagamenti su WhatsApp

Non è ancora chiara la portata del fenomeno, mancano i dati aggiornati sulle imprese che userebbero Whatsapp per i pagamenti. Nel 2020 la società aveva annunciato che 5 milioni di aziende nel Paese usavano l’app. L’anno scorso invece su Whatsapp è stata lanciata, sempre in Brasile la funzione “Dizionario”, una versione digitale delle pagine gialle che permetteva ai clienti di cercare l’azienda di riferimento per fare acquisti. All'iniziativa aveva aderito una vasta gamma di imprese, dai negozi alimentari alle agenzie di viaggio. Ora, combinando le due funzioni sarà possibile trovare aziende e fare acquisti direttamente sull’app.

Era già possibile pagare su WhatsApp, ma il sistema di transazioni peer-to-peer non era pratico. I negozi potevano solo utilizzare un servizio terzo di pagamento per generare un link di pagamento e includerlo in un messaggio WhatsApp. Ora il servizio, in collaborazione con processori di pagamento tra cui MercadoLibre (MELI.O), Mercado Pago, Itau Unibanco (ITUB4.SA) Rede e Cielo (CIEL3.SA), consentirà agli utenti di WhatsApp di effettuare acquisti e pagare direttamente tramite l'app con carte di credito e di debito di Mastercard e Visa, ha detto Meta in una nota. L'azienda ha scelto di testare l’opzione in Brasile che negli ultimi anni ha aumentato i pagamenti digitali. I dati riportati da Meta mostrano che lo scorso anno più di 124 persone utilizzavano Pix, una piattaforma di pagamento istantaneo gestita dalla banca centrale del Paese.