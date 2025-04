video suggerito

Cambiano le storie su Instagram: cos’è e come funziona Storyline Instagram nel 2025 punta sulle . interazioni più dirette e autentiche”. Secondo Adam Mosseri, Ceo della piattaforma, è necessario investire su nuovi strumenti in grado di rafforzare il legame tra gli utenti. Un modo per distanziarsi dal modello TikTok più orientato sulla fruizione passiva di contenuti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Basterà un click per ricondividere ogni storia con i tuoi amici. Instagram sta lanciando una nuova funzione chiamata Storyline. L'opzione permette a più utenti di contribuire alla stessa sequenza di storie. Un gruppo potrà così pubblicare contenuti all’interno di un unico flusso condiviso, per esempio, durante un viaggio sarà possibile aggiungere foto e video costruendo una narrazione collettiva. La nuova funzione ricorda gli album condivisi su Facebook, ma in formato story. Al momento è in fase di test, quindi disponibile solo per alcuni utenti selezionati. Non c'è però ancora una data di rilascio ufficiale.

Instagram nel 2025 punta sulle "interazioni più dirette e autentiche", come ha spiegato Adam Mosseri, CEO della piattaforma. Storyline infatti arriva insieme a Blend, la funzione che consente a più utenti di creare un Reel condiviso. Secondo Mosseri, è necessario investire su nuovi strumenti in grado di rafforzare il legame tra gli utenti. Un modo per distanziarsi dal modello TikTok più orientato sulla fruizione passiva di contenuti.

Come funziona Storyline

Nel caso di profili pubblici, i contenuti condivisi all’interno delle Storyline saranno visibili ai follower degli altri partecipanti che hanno condiviso la storia, ampliando così la visibilità di ogni singolo contributo. Le foto e i video condivisi da un profilo privato invece verranno inclusi nella storyline ma saranno accessibili solo ai follower.

Il roll out sarà graduale, al momento non ci sono dettagli ufficiali sulla data del lancio, molto probabilmente Storyline verrà integrata sull'app nelle prossime settimane.

Le novità lanciate da Instagram

Instagram ad aprile ha anche lanciato "Modifica griglia". Sui dispositivi di alcuni utenti, infatti, è possibile spostare i post e modificare l'ordine dei contenuti all'interno del grid. Mosseri ha spiegato che la nuova funzione è un strumento in più per i creator per "riordinare l’intera griglia e personalizzarla in base alle preferenze.”

La nuova funzione permette infatti agli utenti di semplificare il grid rendendolo più armonioso, non solo, sarà anche possibile riallineare i contenuti esistenti senza doverli cancellare e ripubblicare. Anche in questo caso il roll out sarà graduale, se non vi è ancora comparso nel menù a tendina, il consiglio è di aggiornare l'app.