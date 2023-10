Buona festa dei nonni 2023, le immagini di auguri più belle da inviare il 2 ottobre Oggi, lunedì 2 ottobre, è la festa dei nonni. La festa nel calendario liturgico cattolico coincide con il giorno in cui si celebrano gli Angeli Custodi. Qui vi lasciamo una serie di immagini che potete scaricare gratuitamente e inviare come messaggio.

A cura di Redazione Innovazione

In tutta Italia oggi, lunedì 2 ottobre, si celebra la festa dei nonni. Questa ricorrenza è stata istituita per legge nel 31 luglio del 2005. Cade nello stesso giorno in cui il calendario liturgico cattolico celebra gli Angeli Custodi, angeli che nel culto cattolico hanno il compito di guidare i fedeli nel corso della loro vita. Nel mondo vengono celebrate diverse Feste dei Nonni, anche in date diverse. In Australia è l’ultima domenica di ottobre, in Giappone è il terzo lunedì di settembre, in Portogallo e Brasile è il 26 luglio.

Per questa occasione abbiamo selezionato le immagini più belle e divertenti da inviare gratis su WhatsApp o social ai propri nonni. Scaricarle è molto semplice. Se ci state leggendo da desktop basta cliccare con il tasto destro sull’immagine che volete e selezionare l’opzione Salva immagine con nome. Se invece ci state leggendo da smartphone, basta che teniate l’immagine premuta per poi selezionare Scarica o Salva in Foto.