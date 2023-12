Santa Lucia 2023, immagini e gif da scaricare per gli auguri del 13 dicembre Oggi, mercoledì 13 dicembre si festeggia Santa Lucia, abbiamo selezionato le immagini e le Gif più belle da inviare per fare gli auguri ai propri cari e amici.

Santa Lucia è una festa cristiana che si celebra oggi, mercoledì 13 dicembre. Leggenda vuole che sia stata la santa a portare cibo e aiuti ai cristiani nascosti nelle catacombe romane, mettendo sul capo una corona fatta di candele per illuminare il cammino e lasciare le mani libere per portare più cibo possibile. Il giorno di Santa Lucia è visto come un momento di festa prima del periodo natalizio. Tradizione vuole che la santa porti doni ai bambini che devono lasciare sul terrazzo fieno e acqua per l’asinello, e qualcosa da mangiare per la santa. In alcune zone d’Italia i bimbi posizionano anche un telo o lenzuolo bianco, dove la santa può lasciare i regali.

Per essere vicini ai propri cari e amici nel giorno di festa abbiamo selezionato le immagini e le Gif più belle per fare gli auguri. Per scaricare il materiale basta toccare l'immagine con il dito e tenere premuto per un secondo, oppure cliccare con il tasto destro, e selezionare l'opzione per il salvataggio dell'immagine sul dispositivo.

Buongiorno e buona festa di Santa Lucia 2023, le immagini più belle

Abbiamo raccolto alcune immagini divertenti e originali per inviare gli auguri ai propri amici e parenti. Chi vuole può abbinare un messaggio di testo personalizzato sul destinatario.

Le migliori gif di Santa Lucia per gli auguri il 13 dicembre 2023

Per pubblicare o inviare le gif bisogna invece accedere sul proprio social o la propria app di messaggistica e scegliere l'opzione per gli allegati (il simbolo è quello di una graffetta o di una fotografia stilizzata). Sono tutte disponibili gratuitamente.