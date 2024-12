video suggerito

Buon Santo Stefano: le immagini e Gif da scaricare per gli auguri del 26 dicembre Il 26 dicembre si festeggia Santo Stefano, primo martire della chiesa cattolica. Per l'occasione abbiamo raccolto immagini e Gif da scaricare gratis, inviare in chat per gli auguri ad amici e parenti o da condividere sui social.

Oggi, 26 dicembre, è Santo Stefano, il giorno che la Chiesa Cattolica dedica al santo noto per essere il primo martire cristiano. Si parla di questa figura negli Atti degli Apostoli: fu il primo dei sette diaconi a ricevere il compito di curarsi della distribuzione del cibo tra i primi fedeli. Secondo la religione cristiana, per l'impegno e la passione con cui si dedicò alla predicazione venne lapidato con l'accusa di blasfemia intorno all'anno 36 d.C. Per questo è ricordato come il primo a morire in nome della sua fede.

Il suo culto si consolidò nel quinto secolo d.C, ma la storia della data in cui venne fissata la sua celebrazione è meno certa. Secondo alcune fonti inizialmente Santo Stefano si celebrava il giorno del ritrovamento delle sue prime reliquie, ovvero il 3 agosto. Ma nel corso della storia venne poi spostata subito dopo il Natale, nella data in cui viene celebrato ancora oggi.

In occasione di questo giorno vi lasciamo qui una collezione di immagini e Gif da scaricare gratuitamente e inviare su Whatsapp o in altre chat. Per farlo da smartphone premete l’immagine e poi toccare su Salva su Foto o Scarica. Se invece ci leggete da pc vi basta cliccare con il tasto destro e scegliere una delle opzioni per salvare l’immagine. Se invece preferite, potete anche fare semplicemente uno screenshot. Potete inviare queste immagini su WhatsApp o pubblicarle direttamente sui Instagram o Facebook.

Buongiorno e Buon Santo Stefano, le immagini più belle da scaricare per il 26 dicembre

In questa prima sezioni trovate delle immagini a tema natalizio e festivo per fare gli auguri di Santo Stefano ai vostri amici e familiari. Dopo averle scaricate gratuitamente da qui, le vedrete nella vostra galleria insieme alle altre vostre immagini, vi basterà selezionarle come allegati da Whatasapp o dalle altre vostre chat per inviarle a chi volete.

Le più belle Gif animate di Santo Stefano per gli auguri del 26 dicembre

Queste immagini in movimento che vedete qui sono delle Gif, le avrete già viste o ricevute su Whatsapp. Queste Gif si possono condividere sui social ma è più difficile inviarle su WhatsApp. Per farlo vi basta scaricarle proprio come se fossero delle semplici immagini, altrimenti sul vostro Whatsapp potrete anche trovarne delle altre cercando nell'apposita sezione Gif.