video suggerito

Boccia e il caso della “pellicola privacy” regalata a Sangiuliano: cos’è e come funziona davvero Durante la sua intervista a In Onda su La7, Maria Rosaria Boccia ha detto di aver regalato una “pellicola privacy” all’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Si tratta di una pellicola che in effetti può aiutare a difendere la privacy o almeno a evitare gli sguardi di vicini curiosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

181 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Boccia-Sangiuliano ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il caso Boccia – Sangiuliano forse è finito. O sicuramente ha superato il suo culmine. Il 6 settembre il quotidiano La Stampa ha pubblicato una lunga intervista a Maria Rosaria Boccia, nel pomeriggio il ministro Gennaro Sangiuliano si dimette (verrà sostituito da Alessandro Giuli) e la sera Boccia torna su La 7 con una nuova intervista in diretta con Marianna Aprile e Luca Telese. Un contenuto da cui si aprono nuovi spunti, certo, ma che ha lasciato anche una piccola curiosità agli spettatori: la pellicola privacy.

In una delle clip diventate più virali nelle ultime ore, Boccia dice di aver regalato una “pellicola privacy”. Sempre Boccia aggiunge che si tratta di una pellicola che impedisce a chi si trova accanto di sbirciare lo schermo del nostro smartphone: “Gliel’ho regalata io la pellicola privacy! Gli ho detto, guarda Gennaro se sei seduto accanto a una persona e vede che invii questo messaggio non proprio ministeriale vai a finire nei guai”.

A cosa serve e quanto costa la pellicola privacy

Ora. Chi ha aperto TikTok per almeno dieci minuti nell’ultimo anno lo sa. La pellicola privacy è un accessorio per smartphone reso famoso da NewMartina, al secolo Carmen Fiorito. È lei che nei suoi video ha iniziato a parlare di questa pellicola che con una semplice attenzione tecnica riesce a nascondere lo schermo del nostro smartphone dagli sguardi di sbieco di qualche vicino curioso.

I polimeri di queste pellicole infatti sono assemblati in modo tale risultare trasparenti solo se vengono visti perpendicolari allo schermo. Appena cambiamo l’angolazione con cui guardiamo il nostro dispositivo la struttura della pellicola ci restituirà uno schermo completamente nero. Certo, l’effetto non è immediato. A seconda delle pellicole c’è sempre qualche grado di gioco in cui lo schermo si vede ancora.

Questi accessori si trovano tranquillamente sul mercato. NewMartina ha anche lanciato una sua linea. In generale il costo di un buon prodotto si aggira sui 10 euro. La pellicola non blinda definitivamente la vostra privacy ma non ci sono nemmeno particolari controindicazioni, l’unico problema è che lo schermo perde un po’ in luminosità.