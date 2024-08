video suggerito

Bastano questi quattro caratteri per confondere un’iPhone: il bug per bloccare lo schermo Ci sono quattro caratteri, forse addirittura tre, che se digitati insieme possono far bloccare per pochi istanti un’iPhone. Il bug è confermato anche se al momento sembra essere giusto un piccolo errore di codice e non un vero problema per la sicurezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Abbiamo provato. Funziona. Nelle ultime ore sta circolando una procedura per mandare in crash l’Phone. La sequenza è apparsa in un forum dedicato alla cybersecurity. Il post originale si può trovare su Mastodon, un’alternativa a Twitter (ora X) che ha avuto un discreto successo dopo che Elon Musk ha deciso di comprare il social network. Per confondere il dispositivo targato Apple basta inserire quattro caratteri dopo aver aperto una delle app già installate.

Il post è stato scritto dall’utente Konstantin: “Sembra che tu possa mandare in crash il tuo iPhone molto facilmente”. La procedura in effetti è facile. Partite dalla Home Page, scorrete verso destra finché non trovate la Libreria App. Da qui si apre una barra di ricerca. Di solito viene usata dagli utenti per cercare le app meno usate, quelle che magari non vengono sistemate nelle home principali.

Una volta arrivati qui dovrete digitare quattro caratteri sulla barra di ricerca: “”::. In alcuni casi basta digitare “”: e poi mettere un qualsiasi carattere. Fatto questo lo schermo diventa nero, con una piccola rotella di caricamento che inizia a girare. Potete replicare la prova sul vostro dispositivo o su quello di qualche cavia.

Quanto dura il bug creato con il trucco dei quattro caratteri

Nel test fatti da Fanpage.it tutto torna alla normalità in pochi istanti ma non garantiamo per tutti. Il test è stato effettuato su un iPhone che monta un sistema operativo iOS 17.6.1. C’è anche una variante. Se inserite lo stesso codice nella schermata di ricerca dell’app Impostazioni, verrete portati fuori dall’app. Nello specifico, spiega TechCrunch, la sequenza crea un arresto anomalo dell’’interfaccia utente mobile di Apple, nota come Springboard. Apple non ha commentato ma al momento sembra si tratti di un bug innocuo: dalle informazioni emerse non dovrebbe essere un problema di sicurezza.

MASTODON | Il post in cui viene spiegato il trucco dei caratteri per l'iPhone