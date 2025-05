video suggerito

“Bassetti ucciso per le sue rivelazioni scioccanti sulla sanità”: da dove arriva il video fake del Tg1 Il video creato con l’intelligenza artificiale è solo l’ultimo caso di una lunga serie. Da tempo Bassetti viene preso di mira, il suo volto è stato usato per promuove farmaci miracolosi, diete chetogeniche, medicinali per curare il diabete, o intrugli a base di miele e limone per riacquistare la vista. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

705 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prima la sigla del Tg1, poi la voce fuori campo che annuncia la morte di Matteo Bassetti: "Ucciso con colpi di arma da fuoco per avere fatto rivelazioni contro l’industria dei farmaci". Nel video Valentina Bisti, conduttrice del telegiornale, spiega che l'infettivologo è stato colpito a morte, "il giorno prima aveva rivelato al nostro corrispondente informazioni scioccanti sul sistema sanitario, che forse gli sono costate la vita", spiega, subito dopo compare la clip di un uomo che spara per strada e infine un'intervista di Bassetti contro le case farmaceutiche e i vaccini. È tutto fake. Il video, diventato virale sui social, è stato manipolato con l'intelligenza artificiale per ingannare gli utenti.

Sui suoi canali social Bassetti ha smentito tutto: "Non so più cosa dire. Continuano a falsificare la mia voce, a minacciarmi, a dire che sono morto. Ora mi accusano di essere stato ucciso. È incredibile che la polizia postale e la magistratura non riescano a fermare tutto questo". Con l'evoluzione delle tecnologia deepfake le truffe sono diventate sempre più sofisticate, eppure manca un quadro normativo per tutelare gli utenti. "Bisogna che la politica decida di fare qualcosa contro il far west che sono diventati i social, ormai la delinquenza avviene sul piano digitale così come avviene nelle strade", ha spiegato Bassetti, "chiunque può aprire una pagina e diffondere contenuti come quelli che dal 2022 mi vedono protagonista, mio malgrado, di truffe e fake news".

I video fake di Bassetti creati con l'intelligenza artificiale

Il video fake è solo l'ultimo caso di una lunga serie. Da tempo Bassetti viene preso di mira, il suo volto è stato usato per promuove farmaci miracolosi, diete chetogeniche, medicinali per curare il diabete, o intrugli a base di miele e limone per riacquistare la vista.

Leggi anche Meta AI a pagamento: cosa sappiamo della versione premium annunciata da Mark Zuckerberg

Come aveva spiegato Bassetti in un'intervista su La7 la truffa è iniziata tre anni fa, "prima hanno iniziato a dire che avevo un padre di 100 anni che avevo curato con una crema miracolosa per le articolazioni, poi una pastiglia per curare i problemi della prostata, poi siamo arrivati all'ultima truffa dove io con una voce camuffata cerco di vendere un prodotto per dimagrire".

Il medico continua a ricevere centinaia di mail e chiamate da persone che vogliono acquistare i prodotti sponsorizzati nelle campagne fake. "Addirittura sono stati presentati esposti contro di me all’ordine dei medici e sono stato io a dover dimostrare, denunce alla mano, che si trattava di truffe", ha spiegato al Corriere della Sera. "Ora ho segnalato il video a Meta, ma dopo tre giorni l’account da cui è partito risulta ancora attivo: ciò mi fa pensare che chi gestisce queste piattaforme non abbia l’interesse ad aumentare controlli e qualità ma sono a fare clic".