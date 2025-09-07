Arriva un’app di Instagram attesa da 15 anni: come funziona e dove installarla

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fino a oggi, chi utilizzava il tablet doveva accontentarsi della web app di Instagram o della versione iPhone ingrandita, entrambe non ottimizzate per schermi più grandi. Ora però Meta ha annunciato l'app ufficiale per iPad. Nonostante Instagram esista da quasi 15 anni, lo sviluppo di un’app nativa per iPad non era mai stato considerato una priorità. Adam Mosseri, Ceo di Instagram, aveva più volte ritardato il lancio. Solo di recente l’azienda ha deciso di riprendere in mano il progetto.

Sempre quets'anno Meta ha deciso di presentare la prima versione ufficiale di WhatsApp per iPad. Con il lancio dell’app ufficiale di Instagram, l'azienda sembra voler colmare un gap storico nella propria offerta di servizi per tablet. Negli ultimi anni, infatti, l’assenza di versioni native per dispositivi con schermi più grandi aveva lasciato spazio ai competitor più agili, capaci di offrire un’esperienza utente ottimizzata, per esempio Retro. Ora non saranno più necessarie.

Come funziona l'app ufficiale per iPad

La nuova app si apre di default sulla schermata Reels, consentendo agli utenti di scorrere facilmente i brevi video su uno schermo più ampio. Le Stories restano in cima all’app, mentre la barra laterale a sinistra permette di accedere rapidamente a feed, messaggi diretti, ricerca, esplora e notifiche.

A differenza della vecchia versione, che era semplicemente un’app iPhone ingrandita, l’app per iPad è stata completamente ripensata. Guardando un Reel, ad esempio, è possibile visualizzare i commenti affiancati al video; nella sezione messaggi, invece, si può aprire una conversazione mantenendo visibili tutte le chat attive a sinistra.

Non solo. Il feed di Instagram su iPad offre tre modalità di visualizzazione:

All : post e Reels consigliati o provenienti dagli account seguiti;

: post e Reels consigliati o provenienti dagli account seguiti; Friends : contenuti di amici e contatti reciproci;

: contenuti di amici e contatti reciproci; Latest: post e Reels in ordine cronologico.

Gli utenti possono inoltre riordinare i feed secondo le proprie preferenze, rendendo più semplice gestire la quantità di contenuti pubblicati quotidianamente. La nuova app è disponibile per tutti gli iPad con iOS 15.1 o versioni successive, offrendo un’esperienza completa.