Apple è un colosso: ora vale più di Amazon, Google e Meta messe insieme Apple è una delle quattro società al mondo con una capitalizzazione di mercato che ha superato il bilione di dollari.

A cura di Valerio Berra

2,307 bilioni di dollari. Circa dieci volte tutto il patrimonio stimato di Elon Musk. La capitalizzazione di mercato di Apple ha superato quella di Amazon, Google e Meta messe insieme. La volatilità del valore azionario a questi livelli non consente di stabilire sentenze definitive. Basta un piccolo crollo o un leggero balzello e i conti si scompaginano. Le proporzioni però restano tutte. Per capitalizzazione di mercato si intende il valore totale delle azioni di un’azienda quotata in Borsa.

È un periodo di decrescita per le Big Tech. I piani mastodontici di assunzione si stanno bloccando, gli investimenti nella pubblicità si riducono e quello che sembrava un futuro radioso per il mercato della tecnologia oggi sembra un po’ meno splendente. Amazon ha una capitalizzazione di mercato attorno ai 909 miliardi di dollari, Alphabet (la società di cui fa parte Google) supera il bilione con una capitalizzazione da 1.100 miliardi di dollari mentre Meta si ferma a 235 miliardi di dollari.

Tutte insieme fanno 2,244 biliardi di dollari. Il calcolo, come abbiamo detto, è indicativo. Il margine è ridottissimo e basta anche una piccola oscillazione di mercato per rimettere in discussione tutto. La capitalizzazione di mercato a 2,307 bilioni di dollari di Apple è riferita infatti al 3 novembre. Oggi, se la Borsa dovesse chiudere in questo esatto momento, la capitalizzazione di mercato sarebbe di 2,16 bilioni di dollari. Comunque parecchi ma meno della somma delle altre Big Tech.

Le aziende che valgono oltre un bilione di dollari

Apple è comunque l’azienda con la capitalizzazione di mercato più alta al mondo, oltre ad essere una delle quattro che ha superato il bilione di dollari. Al secondo posto c’è la Saudi Arabian Oil Company con una capitalizzazione che supera di poco i due bilioni di dollari. Al terzo c’è Microsoft, con 1,6 bilioni di dollari e al quarto troviamo Alphabet. Tutti, tranne la Saudi Arabian Oil Company, hanno il loro headquarter negli Stati Uniti.