Andrea e Anthea iniziano l'addestramento, saranno i prossimi astronauti: "Tutto nasce da una telefonata" Anthea Comellini e Andrea Patassa stanno per cominciare il corso di addestramento Riserva degli Astronauti e delle Astronaute dell'Agenzia Spaziale Europea. Il programma durerà sei mesi: ci saranno lezioni teoriche e pratiche. È previsto anche un corso di sopravvivenza sui Pirenei.

A cura di Valerio Berra

Un prefisso francese. La voce di un uomo che parla inglese con un accento austriaco e poi la conferma: “Diventerai un astronauta”. Anthea Comellini e Andrea Patassa sono i prossimi volti dell’Italia nello Spazio, almeno secondo i percorsi tradizionali. Il turismo spaziale ha aperto le strade anche a privati che non passano dalle Agenzie Spaziali, come abbiamo visto di recente con la missione Polaris Dawn. Comellini e Patassa inizieranno ufficialmente il loro addestramento nel gruppo di riserva dell’Agenzia Spaziale Europea.

Le date sono già decise. La prima parte del corso si svolgerà a Colonia, in Germania. I due italiani saranno in due classi diverse. Andrea Patassa inizierà il 28 ottobre, mentre Anthea Comellini il prossimo 13 gennaio. Questo è il primo vero passo per entrare in quel ristretto gruppo di esseri umani che sono riusciti a superare l’atmosfera del nostro pianeta per andare nello Spazio. Un passaggio che Anthea e Andrea hanno raccontato a Fanpage.it nel video che potete vedere all'inizio di questo articolo.

Chi sono Andrea Patassa e Anthea Comellini

Facciamo solo un piccolo passo indietro, per citare Neil Armstrong. Gli astronauti europei vengono formati e selezionati dall’Esa, l’agenzia spaziale a cui partecipano 22 Paesi. Le classi di addestramento non sono molte. Per questo, quando se ne apre una ci sono intere generazioni di aspiranti astronauti che provano a partecipare alle selezioni. I percorsi da cui arrivare sono diversi.

Anthea Comellini, classe 1992, è un ingegnera aerospaziale. Si è laureata al Politecnico di Milano e poi ha preso un dottorato a Tolosa in “Navigazione autonoma per rendez-vous nello Spazio”. Andrea Patassa, classe 1991, ha un background militare: è Capitano dell’Aeronautiaca ed è un pilota collaudatore sperimentale. Secondo il curriculum riportato da Esa ha all’attivo oltre 1.000 ore di volo su 30 diversi tipi di aeromobili.

Come funziona l’addestramento per diventare astronauti

Per entrambi il percorso all’Esa è cominciato nel novembre del 2022, quando sono stati selezionati come membri della Riserva degli Astronauti e delle Astronaute. Da questo momento è iniziato un lungo percorso che alterna fasi più statiche a fasi di addestramento effettivo, come quella che inizierà nei prossimi mesi a Colonia.

Per avere un’idea di cosa comporta questo addestramento il consiglio migliore di lettura è Diario di un'apprendista astronauta, di Samantha Cristoforetti. È un libro che descrive pagina per pagina tutti gli aspetti dell’addestramento, dentro e fuori le accademie. Cristoforetti ne ha parlato a Fanpage.it durante un'intervista. La fase che stanno per affrontare Andrea e Anthea è molto impegnativa.

Parliamo di tre sezioni divise in blocchi da due mesi. I corsi da affrontare e superare saranno parecchi. Tanta teoria, ovviamente, ma anche tanta pratica. Come i due futuri astronauti hanno spiegato a Fanpage.it ci sarà anche un corso di sopravvivenza trai i Pirenei. Tra quelli più importanti c’è anche il corso in acqua per le imparare a usare le strumentazioni necessarie durante un’EVA, la passeggiata spaziale. Forse il punto più importante nella carriera di un astronauta.