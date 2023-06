Anche Mr. Beast doveva salire sul Titan: “Sono stato invitato ma ho rifiutato, è spaventoso” Lo youtuber più seguito al mondo non è il primo a rivendicare un invito a bordo, lo hanno già fatto Jay Bloom e Ross Kemp. Lo screenshot pubblicato da Mr.Beast, però, mostra solo una parte del messaggio e non è chiaro se il sommergibile citato sia veramente il Titan.

Era già successo con il Titanic 111 anni fa. Qualcuno aveva deciso di non partire, una lista ridotta di persone che si sono salvate per un no. Ora con il Titan la storia si ripete. "Sono stato invitato all'inizio di questo mese a salire sul sottomarino, ho detto di no", ha scritto su Twitter Mr. Beast, lo youtuber più seguito al mondo con oltre 160 milioni di iscritti. "È un po' spaventoso avrei potuto esserci", aggiunge. C'è uno screenshot allegato al testo, mostra quella che sembra una chat di Messanger, non si legge il mittente solo una parte del messaggio: "Inoltre, andrò a vedere il Titanic in un sottomarino alla fine di questo mese. La squadra sarebbe entusiasta di averti." Non ci sono nemmeno riferimenti temporali, Mr. Beast però lascia intendere che il sottomarino del messaggio sia il Titan, il sommergibile imploso nell'Oceano Atlantico a circa 500 metri dalla prua del Titanic.

Mr. Beast non è il primo a rivendicare un invito a bordo. In un post su Facebook, il finanziere di Las Vegas Jay Bloom ha spiegato di aver rifiutato un'offerta, “Stockton Rush ci chiese di partire, ma avevamo dubbi sulla sicurezza del sommergibile. Avremmo potuto morire come gli altri passeggeri”, il miliardario ha poi aggiunto: "Avremmo potuto essere io e mio figlio sul Titan, e saremmo morti. I nostri posti sono andati a Shahzada Dawood e a suo figlio". A differenza di Mr. Beast, Jay Bloom ha allegato al post gli screenshot che mostrano la sua conversazione con Rush. Non solo, anche l'attore e documentarista Ross Kemp ha rifiutato un biglietto sul sommergibile di Ocean Gate per le riprese del relitto del Titanic. Poi l'agente di Kemp, Jonathan Shalit, ha spiegato che i rischi erano troppo alti, "ci hanno detto che non era un'imbarcazione sicura".

Lo strano invito a Mr. Beast

Nel tweet Mr.Beat pubblica uno screenshot monco, privo di dettagli e di fonti, eppure lascia intendere, senza citarlo mai che si tratti del Titan. Lo youtuber – il suo vero nome è Jimmy Donaldson – è famoso per i suoi video assurdi che giocano sul limite. Regala isole private, organizza lotterie da 500.000 dollari e sfide in stile Squid Game per i suoi follower, con conseguente premio per decine di migliaia di dollari. Mr. Beast ha portato un genere di video mai visto su YouTube e questo lo ha reso il creator più seguito sulla piattaforma. La discesa in profondità sarebbe potuta diventare il pretesto per un nuovo video "estremo" con cui giocare sul concetto di impossibile. Decisamente nello stile di Mr.Beast.

Se l'invito fosse stato valido Mr.Beast si sarebbe potuto unire al gruppo di miliardari avventurieri: comandante della Marina francese esperto di Titanic Paul-Henri Nargeolet, il miliardario esploratore britannico Hamish Harding, il miliardario uomo d'affari pakistano Shahzada Dawood, suo figlio di 19 anni, Sulaiman, e il CEO e fondatore di OceanGate Expeditions, Stockton Rush. Mr. Beast non ha voluto nemmeno spiegare come mai ha deciso di non accettare il biglietto del Titan.