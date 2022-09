Anche Google cambia per inseguire TikTok: come funzionano le nuove ricerche tra immagini, video e social Nella nuova versione, la pagina con le ricerche ricorderà il feed dei social network. Tra le notivà ci sono anche funzioni che utilizzano l’intelligenza artificiale.

A cura di Elisabetta Rosso

Lo schermo bianco, pulito, in mezzo la scritta policromatica in font Futura, sotto, lo spazio dove tutti cercano tutto. La pagina dei risultati di ricerca di Google è uno dei design più duraturi di Internet, ma l'influenza di TikTok è arrivata anche qui. Il dirigente del motore di ricerca, Prabhakar Raghavan, lo ha dichiarato: gli utenti più giovani si stanno spostando sui social. Gli studi Google hanno infatti rilevato che quasi il 40% delle persone tra i 18 e i 24 anni per rispondere alla domanda “dove andare a pranzo”, usano Instagram o Tiktok e non Ricerca Google. E quindi il motore di ricerca più famoso al mondo corre ai ripari e cambia. Va oltre alla casella di ricerca.

L’idea è quella di spostarsi sempre di più verso un approccio visivo, per rendere le informazioni più veloci, immediate, fruibili. Includere immagini e video nei risultati di ricerca, inserire anche i social, diventare un bacino di raccolta capace di mostrare tutto. Un prodotto su misura per la Generazione Zeta.

GOOGLE | Le nuove schermate di ricerca

Come cambierà Google?

Tra le modifiche c’è la funzione Esplorazione nell’app mobile di Google. I risultati di ricerca verranno visualizzati in uno scorrimento continuo di riquadri che mostrano foto e video. Molto simile al feed di altri social media. L’esplorazione inoltre includerà anche video di Instagram, TikTok, YouTube stories. "Sappiamo che c'è una classe di utenti a cui piacciono i risultati di TikTok, l’app ha ridotto la barriera di ingresso per la creazione di contenuti, e ci sono dei prodotti validi”, ha detto Cathy Edwards, vicepresidente di Google. "Stiamo cercando più modi per portarli nei nostri risultati di ricerca". L’obiettivo non è seguire tanto uno schema rigido di domanda e risposta, ma diventare fonte d’ispirazione.

Anche Google Maps segue questa tendenza. La nuova funzionalità chiamata Neighborhood Vibe, è un insieme di foto e informazioni condivise dalle guide locali di tutto il mondo. Si basa sui 20 milioni di update giornalieri che le persone fanno su Maps. L’idea è quella di dare un colpo d’occhio completo creando punti di riferimento, consigli, e recensioni su mappe locali. Google ha specificato che Neighborhood Vibe non terrà conto dei dati sulla posizione che Google raccoglie dagli utenti.

GOOGLE | le nuove scermate di ricerca

Le nuove funzioni che usano l'intelligenza artificiale

Google va oltre l’influenza dei social e sceglie di includere una sezione nella pagina dei risultati di ricerca dedicata a consigli di forum e siti, per esempio Reddit. Sfrutterà anche l’intelligenza artificiale con Aerial View e Immersive View. La prima permette di visitare virtualmente monumenti o luoghi e vederli da vicino, l'IA sarà in grado di colmare i vuoti delle immagini satellitari e restituire una riproduzione fedele all’originale. Immersive View, disponibile nei prossimi mesi, permetterà invece di vedere come potrebbe essere un luogo in un determinato periodo dell’anno, mostrando il traffico, il meteo, o il paesaggio.

Tra i nuovi aggiornamenti c'è anche Search con Live View. Uno strumento di navigazione che sfrutta la realtà aumentata. Diventerà proattivo, per esempio inquadrando i dintorni sarà possibile ottenere informazioni su negozi, sportelli bancomat o ristoranti. Grazie alla funzionalità multisearch near me sarà poi possibile scattare una foto di un oggetto e ottenere suggerimenti per trovarlo in un luogo vicino. Questa feature sarà disponibile negli Stati Uniti il prossimo autunno. "Uno degli aspetti più potenti della comprensione visiva è la sua capacità di abbattere le barriere linguistiche. Grazie ai progressi dell'intelligenza artificiale, siamo andati oltre la traduzione del testo per tradurre le immagini.", ha spiegato l'azienda.