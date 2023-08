Amazon punirà i dipendenti che sceglieranno lo smart working: la mail dell’azienda Il gigante dell’e-commerce ha chiesto di presentarsi in sede almeno tre volte alla settima. L’ultima mail però ha fatto arrabbiare i dipendenti: “Questo dovrebbe spaventare le persone?” ha scritto un lavoratatore.

A cura di Elisabetta Rosso

Ai dipendenti ai Amazon è arrivata una mail. Non a tutti in realtà, solo ai lavoratori in smart working. "Non soddisfano le aspettative", si legge nel comunicato, devono quindi tornare in ufficio almeno tre giorni la settimana, chi non lo fa verrà penalizzato. L'azienda monitora gli ingressi dei dipendenti attraverso i badge e ha messo in atto una sottile politica del terrore per riportare i lavoratori in uffficio. Non è la sola.

"Il mancato rispetto delle aspettative di 3 giorni a settimana in ufficio può influire sui risultati delle prestazioni, inclusi aumenti salariali, pagamenti di bonus e/o opportunità di promozione", ha scritto l'agenzia Publish in una mail ai dipendenti, che è stata segnalata per la prima volta da AdWeek. Citigroup ha avvertito che "riterrà responsabili i colleghi" se non rispettano le politiche sulla presenza in ufficio, ha riferito Bloomberg a giugno. Amazon segue questa linea e scrive: "Ci aspettiamo che inizi a venire in ufficio tre o più giorni alla settimana ora."

La strategia delle Big Tech

La lista di datori di lavoro che vogliono ridurre o eliminare lo smartworking è già lunga. A marzo Apple aveva cominiciato a mettere in atto misure punitive per i dipendenti che non tornavano in ufficio part-time, la stessa tecnica era stata utilizzata da Elon Musk per Twitter, che ora si chiama X. Anche l'azienda che ha reso possibile lo smart working chiede ai suoi dipendenti di tornare in sede.Tutti i lavoratori di Zoom, che abitano a meno di 80 chilometri dall'ufficio, dovranno presentarsi almeno due volte alla settimana a lavoro.

Leggi anche I dispositivi smart di Amazon fino al 70% di sconto per il Prime Day 2023

"Penso che abbiano provato la carota per un po' di tempo e per molti aspetti non ha funzionato e ora c'è un passaggio a una mentalità più simile al bastone", ha detto al Finantial Times Neda Shemluck, amministratore delegato di Deloitte. Tuttavia, "molti datori di lavoro dimenticano che c'è sempre una guerra per il talento e che i dipendenti hanno molte più opzioni di quelle che avevano prima".

I lavoratori non vogliono tornare in sede

Secondo uno studio di Morning Consult, quasi la metà dei lavoratori delle Big Tech a maggio 2022 lavorava completamente da remoto. L'85% in modalità ibrida. Ora i dipendenti non vogliono più tornare indietro. Il sondaggio infatti ha rilevato che tre lavoratori su cinque non vogliono rientrare in ufficio a tempo pieno. E infatti sono stati organizzati scioperi contro le pressioni per il lavoro in presenza.

L'ultima mail di Amazon

L'ultima mail di Amazon ha fatto arrabbiare alcuni dipendenti: "Questo dovrebbe spaventare le persone?" ha scritto un lavoratatore in una chat interna condivisa con Insider.

"Attraverso le sue linee di business, Amazon impone un sistema di gestione rigido e punitivo nel tentativo di controllare e mettere a tacere i lavoratori", ha affermato Ryan Gerety, direttore della Athena Coalition, un gruppo progressista che già si è scontrato con Amazon per i diritti dei lavoratori. "Le azioni di Amazon alimenteranno solo gli sforzi dei lavoratori che continuano a organizzarsi per avere una voce sul posto di lavoro".