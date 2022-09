Amazon presenta Scribe, il primo Kindle con un pennino per prendere appunti Il nuovo dispositivo costerà 369,99 euro. Il pennino è incluso ma questo accessorio ha anche un versione Premium con un pulsante in più.

Appunti, correzioni, sottolineature. Amazon ha svelato il futuro della sua linea Kindle, i dispositivi dedicati alla lettura che che vogliono affiancarsi (e soppiantare) il mercato dei libri cartacei. Il colosso dell’e-commerce ha svelato Kindle Scribe, un lettore munito di pennino che permette di prendere appunti digitali. Il nuovo lettore di ebook è stato presentato durante l’evento di Amazon dedicato ai suoi hardware in cui sono state annunciate anche le nuove versioni di Echo Dot e Fire TV Cube.

Kindle Scribe si presenta con uno schermo Paperwhite largo 10,2 pollici. Avrà un’unica colorazione: il grigio tungsteno. Gli spazi di archiviazione tra cui scegliere saranno tre: 16 Gb, 32 Gb o 64 Gb. Prezzo di partenza: 369, 99 euro. Inclusa nella confezione ci sarà anche il pennino ma sarà possibile anche acquistare la versione premium di questo accessorio. Con Kindle Scribe si potrà accedere subito al Kindle Store, una libreria digitale sono conservati circa 13 milioni di libri.

Come funziona la penna di Kindle Scribe

L’introduzione del pennino permetterà agli utenti di modificare più facilmente i documenti letti attraverso lo schermo del Kindle. Il pennino infatti non ha bisogno della ricarica e, assicura Amazon, è stato progettato per restituire la sensazione che si stia scrivendo proprio sulla carta. Questo strumento non è pensato solo per prendere appunti: c’è anche la possibilità di cancellare le note scritte o evidenziare il testo. La penna Premium ha poi una pulsante di scelta rapida personalizzabile.

Amazon ha spiegato che Kindle Scribe sarà supportato anche da una funzione per il backup dei documenti nello spazio cloud. I file modificati potranno essere visti su altri dispositivi attraverso l’app Kindle. Non solo. A partire dal 2023 sarà possibile importare su Kindle Scribe anche i documenti in Pdf provenienti da pc, smartphone e tablet.