Amazon ha introdotto un modo per far capire agli utenti quali sono i prodotti restituiti troppe volte L’obiettivo dell’azienda sembra essere quello di combattere le recensioni false. Nelle prove viste in rete l’etichetta si trova sempre alla fine della descrizione del prodotto.

A cura di Valerio Berra

L’etichetta per ora si chiama “Frequently Returned Item” ma italiano potrebbe diventare “Articolo restituito molte volte”. Il quotidiano The Information ha anticipato che Amazon sta lavorando a un nuova categoria da inserire nel suo e-commerce per chiarire quali prodotti sono stati restituiti più da una volta arrivati a destinazione. L’etichetta non dice nulla sulla qualità del prodotto ma esattamente come quel “inoltrato più volte” che compare per i messaggi di WhatsApp far sorgere qualche sospetto sul contenuto del pacco.

L’obiettivo non è solo quello di aiutare gli utenti a trovare i fornitori più affidabili ma anche quello di ridurre i resi che intasano le linee logistiche del colosso fondato da Jeff Bezos. Al momento infatti i consumatori hanno a disposizione 30 giorni di tempo per restituire un prodotto senza spese aggiuntive, a patto che non sia stato utilizzato.

Un’etichetta per evitare le recensioni false

Uno dei metodi più usati dai truffatori per migliorare il posizionamento degli articoli su Amazon è quello di organizzare una rete di recensioni false. Le strade per procurarsele sono molteplici, una delle più classiche (e efficaci) è quella di pagare utenti reali per ordinare prodotti, recensirli e poi restituirli all’azienda produttrice. Oppure tenerli, gli accordi possono variare.

Se quindi troveremo un prodotto pieno di ottime recensioni a cinque stelle ma dove compare anche l’avviso che il prodotto è stato restituito troppe volte, avremo il ragionevole sospetto che qualcosa non torna.

Quando verrà introdotta la nuova etichetta

Amazon per adesso non ha ancora annunciato nulla su un piano per introdurre l’etichetta in modo sistematico. Per adesso The Information l’ha trovata su tre prodotti: un giradischi Pro-Ject Automat A1 e un paio di vestiti. L’etichetta si trova sempre alla fino della descrizione del prodotto, incorniciata da un rettangolo arancione.