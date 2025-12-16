Alcuni clienti Vodafone hanno perso il loro numero per sempre: perché le SIM sono state disattivate

Da ieri, 15 dicembre 2025, alcuni clienti di Vodafone Italia si sono ritrovati con la SIM prepagata disattivata e il numero definitivamente perso. Non si è trattato però di un disservizio o un intervento arbitrario della compagnia telefonica che dal prossimo gennaio confluirà definitivamente in Fastweb. La misura era stata annunciata con largo anticipo e si inserisce in un più ampio processo di trasformazione tecnologica dell'operatore. Vediamo che cosa è successo.

Perché Vodafone ha cancellato i numeri

Già a settembre Vodafone aveva avvisato gli utenti coinvolti con comunicazioni dirette via SMS. Il messaggio parlava chiaro:

Vodafone comunica che, a seguito dell’ammodernamento dei propri sistemi, a partire dal 15/12/2025 alcuni servizi di rete mobile in modalità prepagata, non saranno più disponibili.

In assenza di interventi, i numeri interessati avrebbero dunque cessato di esistere. E così è stato. Al momento dell'annuncio, Vodafone aveva però fornito anche le indicazioni necessarie per evitare la perdita del numero.

Alla base della scelta ci sono limiti tecnici non superabili. Le SIM interessate erano ancora gestite da piattaforme informatiche obsolete, incompatibili con NEXT, il nuovo sistema su cui Vodafone sta progressivamente migrando i propri servizi proprio in vista dell'imminente fusione con Fastweb. La dismissione ha coinvolto solo le utenze prepagate, alcune soluzioni di rete fissa basate su SIM mobile schede fornite e i piani telefonici basati su offerte voce ricaricabili.

Le opzioni offerte ai clienti

In una prima fase, l'unica strada indicata da Vodafone per conservare il numero era stata la portabilità verso un altro operatore entro il 15 dicembre. "Per mantenere il tuo numero mobile puoi passare ad altro operatore entro 90 giorni", recitava una delle comunicazioni inviate. Successivamente, dal 18 novembre, lo scenario è cambiato e nei negozi Vodafone è stata resa possibile l'attivazione di nuove offerte sulla piattaforma NEXT, consentendo ai clienti di restare con Vodafone e, in alcuni casi, di mantenere il proprio numero.

Per chi ha scelto il passaggio a NEXT, l'operatore ha previsto anche il rimborso dei costi di attivazione e della prima mensilità entro 30 giorni. Già dallo scorso 30 ottobre, però, alcuni servizi a pagamento tramite credito residuo, come il Mobile Ticketing, erano stati sospesi per le linee destinate alla dismissione, come passaggio preliminare alla chiusura definitiva.