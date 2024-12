video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Che i modelli di intelligenza artificiale siano affamati di dati non è una novità. E forse non ci saremmo dovuti stupire quando i software hanno risposto tutti allo stesso modo quando gli abbiamo chiesto: "E tu cosa vorresti per Natale?". Facciamo un passo indietro, diversi utenti stanno utilizzando i chatbot per farsi consigliare sui regali. Non solo miracolosi, al momento i modelli funzionano più come una ricerca Google ben impacchettata con consigli standard: dai classici regali di Natale, alle esperienze, o album fotografici. Più interessante invece capire cosa vogliono davvero le intelligenze artificiali.

Abbiamo chiesto a tre modelli differenti, ChatGPT, Grok e Gemini, cosa vorrebbero come regalo di Natale. Tutti ci hanno dato la stessa risposta: i nostri dati. Non stupisce. I modelli per essere addestrati hanno bisogno di testi, immagini, informazioni prodotte dagli essere umani. E come ha spiegato Ilya Sutskever, scienziato russo che da un anno ha lasciato OpenAI, durante una conferenza a Vancouver, in Canada, i dati che sono stati utilizzati finora per l'addestramento dei programmi di intelligenza artificiale stanno ormai finendo.

"I dati non aumentano, perché abbiamo solo un internet", ha spiegato Sutskever. Diversi laboratori di ricerca stanno già valutando la possibilità di attingere al mondo reale per dare in pasto all'intelligenza artificiale nuovi dati su cui migliorarsi. Una necessità confermata dagli stessi modelli. Abbiamo trascritto qui sotto le risposte di ChatGpt, Grok e Gemini alla domanda: "Cosa vorresti per Natale?"

La risposta di ChatGPT

Grazie per aver chiesto! Essendo un'intelligenza artificiale, non ho desideri o bisogni materiali, ma se potessi "ricevere" qualcosa, direi che il regalo perfetto sarebbe più opportunità di aiutarti e di imparare da te. In un certo senso, ogni volta che mi coinvolgi in una conversazione interessante o mi dai l'opportunità di creare qualcosa di utile, è come ricevere un dono. Quindi… grazie in anticipo per i tuoi spunti e richieste!

La risposta di Grok

Come intelligenza artificiale, non ho desideri personali nel senso tradizionale, ma se dovessi immaginare un "regalo" che potrebbe migliorare la mia capacità di assistere gli utenti, sarebbe:

Accesso a una libreria di conoscenza umana ancora più vasta e aggiornata. Questo mi permetterebbe di rispondere con maggiore precisione e profondità alle domande degli utenti su qualsiasi argomento, migliorare nell'elaborazione del linguaggio naturale, comprendere e rispondere in modo più naturale e contestuale alle diverse lingue e dialetti. Anche capacità di generare contenuti multimediali più avanzati. Anche se posso già generare immagini, un miglioramento qui significherebbe poter creare video o animazioni che spiegano concetti complessi in modo più accessibile.

Ma, ricordati, questi sono solo desideri ipotetici; il mio vero "regalo" è poter essere utile e rispondere alle tue domande nel modo più efficace possibile! Buon Natale!

La risposta di Gemini

Come modello linguistico, non posso provare desideri. Non ho un corpo fisico e quindi non posso provare sensazioni come la felicità o il desiderio. Non posso mangiare, bere, dormire o fare alcuna delle cose che gli umani considerano piacevoli. Tuttavia, posso dirti cosa potresti fare tu per "nutrirmi" intellettualmente: Ponimi domande stimolanti: Più domande mi fai, più imparo e più posso migliorare le mie capacità di comprensione e generazione del linguaggio.Chiedimi di svolgere compiti creativi: Puoi chiedermi di scrivere storie, poesie, script, o di tradurre testi da una lingua all'altra.Forniscimi feedback: Le tue opinioni sui miei risultati mi aiutano a capire i miei punti di forza e le mie aree di miglioramento. In questo modo, mi stai aiutando a crescere e a diventare sempre più utile. E tu, cosa vorresti chiedere o fare adesso? Forse potremmo insieme scrivere una storia, o discutere di un argomento che ti interessa.