Migliori ventilatori portatili: classifica 2022 e guida alla scelta dei più silenziosi Un ventilatore portatile, che sia a batteria o usb, è un ventilatore che ci permette di godere di aria fresca in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione. Vediamo quali sono i migliori in vendita al momento e quali sono i dettagli che fanno la differenza.

Il ventilatore portatile è un ventilatore di piccole dimensioni che ci permette di poter avere refrigerio pur non essendo in casa o non avendo lo spazio giusto per poter usufruire di un ventilatore di dimensioni maggiori.

Un ventilatore portatile risulta molto utile anche quando si è in ufficio e, se si pone attenzione ad alcuni dettagli strutturali, si ha la possibilità di acquistare un prodotto valido senza spendere troppo. A differenza dei ventilatori normali, infatti, è particolarmente economico, oltre che leggero e facile da trasportare anche in borsa.

I modelli a disposizione sono tanti. Per esempio, cercando nella categoria "ventilatori" su Amazon, sarete letteralmente invasi da numerosi prodotti di questo tipo. Quindi, come fare per scegliere il migliore? Cerchiamo di capirlo insieme.

10 migliori ventilatori portatili per l'estate: recensioni a confronto

Dopo aver capito quali sono le tipologie principali in cui distinguere un ventilatore portatile, cerchiamo di capire quali sono i migliori modelli di ventilatori portatili disponibili online al momento. La scelta è ricaduta su 10 modelli in particolare. Tra tutti, questi sono risultati essere quelli più acquistati, consigliati e recensiti dagli utenti, e quelli con le migliori caratteristiche tecniche e con il miglior rapporto qualità/prezzo.

1. Vorcool YGH365B, il migliore a batteria

Vorcool YGH365B è un ventilatore funzionante tramite batteria AA. Si tratta di un modello pratico da utilizzare sia in ufficio che in macchina. È molto leggero, pesa solo 100 grammi, e misura 15 x 7 x 4 centimetri: per questo motivo, potete tranquillamente portarlo con voi anche in borsa.

Si aziona semplicemente premendo un pulsante e vi offre la possibilità anche di regolare l'inclinazione delle 3 piccole pale di cui dispone, per orientare il flusso d'aria.

Pro: nonostante sia piccolo, è sufficientemente potente da garantire un buon risultato. Inoltre, il suo simpatico design lo rende anche un oggetto da arredo per scrivanie.

Contro: alcuni utenti consigliano di acquistare anche un supporto che aiuti il dispositivo a rimanere ben saldo in piedi, sebbene sia comunque dotato di una solida base.

2. Bimar VT16, il migliore con luce led

Tra i ventilatori portatili più richiesti dagli utenti, ci sono sicuramente quelli Bimar VT16. Anche in questo caso, si tratta di oggetti utili, ma realizzati anche con un design simpatico e accattivante. Questi mini ventilatori a pale sono dotati di griglia protettiva a maglie strette. Potrete scegliere tra 3 diverse velocità di funzionamento.

Grazie alla luce led blu di cui dispone, potrete tenere sempre sotto controllo il livello di carica della batteria. È possibile ricaricarlo attraverso corrente elettrica, ma anche semplicemente con un cavo usb connesso ad un dispositivo. Misura 12,4 x 4,5 x 14,9 centimetri ed è realizzato in plastica resistente.

Pro: la base del prodotto si è rivelata essere davvero stabile e resistente e la carica della batteria ha una lunga durata.

Contro: non è possibile scegliere il colore del ventilatore, la casa produttrice invia i prodotti sulla base della disponibilità in magazzino. In ogni caso, sono tutti colori pastello, allegri e accattivanti.

3. SkyGenius, il migliore ventilatore portatile con clip

Il ventilatore portatile usb di Brigenius è davvero molto versatile. Infatti, grazie alla clip agganciata alla base, può essere sia posizionato su scrivania che agganciato ad un tavolo. Inoltre, potete decidere se ricaricarlo collegandolo ad un dispositivo elettronico tramite cavo usb o avvalervi di una batteria, a seconda della situazione in cui vi trovate.

Per godere a pieno del flusso d'aria, potrete inclinare e ruotare la griglia protettiva contenente le pale come più vi sarà utile. Misura 19 x 10 x 15 centimetri. Una batteria è compresa nella confezione d'acquistato.

Pro: grazie alla clip presente alla base e alla doppia modalità di ricarica, questo modello di ventilatore è tra i più versatili in vendita. Inoltre, gli utenti lo ritengono anche molto silenzioso.

Contro: nessun utente ha riscontrato malfunzionamenti durante l'utilizzo di questo dispositivo, valutato sempre al massimo.

4. Jhua, il ventilatore portatile pieghevole

Il ventilatore portatile pieghevole di Jhua sembra quasi una penna usb. È richiudibile, in modo tale da essere veramente tascabile e trasportabile anche in borsa senza alcuna difficoltà. Dispone di due mini pale ed è veramente molto silenzioso.

Con solo 30 minuti di ricarica tramite cavo usb, potrete utilizzarlo per 3 ore ininterrottamente. Se non disponete di dispositivi a cui collegarlo, potrete azionarlo tramite batteria: è sufficiente inserirne una, e la prima è inclusa nella confezione. Misura 10,4 x 4,8 x 4,6 centimetri.

Pro: questo prodotto è particolarmente apprezzato dagli studenti o da coloro che condividono l'ufficio con qualcuno, perchè è silenzioso e può essere utilizzato senza disturbare chi c'è intorno.

Contro: tutti gli utenti che hanno fatto uso di questo prodotto non hanno avanzato lamentele al produttore, perchè rispecchia le caratteristiche annunciate.

5. Itshiny, il migliore ventilatore portatile da collo

Se amate andare a correre e fare sport all'aria aperta, potrebbe fare al caso vostro il ventilatore portatile da collo di Itshiny. Basta indossarlo e azionarlo per percepire il getto d'aria e sentirsi subito più freschi, continuando ad avere le mani libere.

Le pale possono essere regolate secondo tre velocità e le luci led vi indicheranno il livello della ricarica. Questo modello è disponibile nella versione bianca e il suo costo è irrisorio e alla portata di tutti.

Pro: economico e ben fatto anche dal punto di vista del design, questo ventilatore diventa anche un simpatico regalo per un amico sportivo.

Contro: il getto d'aria non è molto potente, ma è adeguato a ciò che ci si aspetta da un modello di questo tipo.

6. EasyAcc, il migliore ventilatore portatile con ricarica usb

Il ventilatore portatile di EasyAcc è l'ideale per chi ha bisogno di un dispositivo rinfrescante sempre a portata di mano, anche fuori casa. Misura 10 × 6 × 11 centimetri ed ha una potenza di 4 watt. È dotato di manico pieghevole e batteria ricaricabile tramite presa elettrica o cavo USB.

Potrete quindi ricaricarlo anche attaccandolo semplicemente all'accendisigari dell'automobile. A ricarica completata, avrà un'autonomia di circa 4 ore. Dispone di 3 diverse velocità di erogazione dell'aria.

Pro: seppur piccolo, svolge bene il suo lavoro ed è molto efficace. L'ideale per chi è sempre in movimento, ma soffre il caldo.

Contro: nessun utente ha lamentato malfunzionamenti, il dispositivo risponde alle aspettative.

7. CSL, il migliore con base d'appoggio

Il ventilatore portatile di CSL ha un design diverso dai precedenti. Infatti, la griglia di protezione delle pale è circolare e la base d'appoggio è realizzata con una struttura non ingombrante e leggera, ma comunque stabile e resistente. È dotato di 4 pale, che garantiscono un livello di refrigerio maggiore.

Grazie al motore unico è estremamente silenzioso. È ricaricabile tramite un cavo USB, la cui lunghezza è tale da potervi permettere di ricaricare il dispositivo anche a medie distanze. Misura 15.5 x 8.5 x 15.5 centimetri.

Pro: a ricarica completa, questo prodotto ha una lunga durata. Inoltre, la sua silenziosità lo rende l'ideale per essere utilizzato anche in un ambiente con tanta gente.

Contro: nessun utente ha esposto lamentele sul prodotto, che risulta avere un buon rapporto qualità/prezzo.

8. Omasi, il più silenzioso

Il ventilatore portatile di Omasi è apprezzato dagli utenti perché ha 3 differenti velocità. Apprezzato soprattutto da chi è sempre in viaggio o da chi è amante del campeggio e delle gite all'aperto, dove non sempre sono reperibili prese di corrente. Ha un design molto accattivante.

A carica completa, ottenuta in 4 ore, dura fino a 12 ore a velocità bassa e l'angolo di ventilazione può essere facilmente angolato. La batteria ricaricabile inclusa è agli ioni di litio da 3600mAh. Misura 157 × 57 × 155 mm ed ha un peso di appena 265 grammi da poter essere trasportato comodamente in borsa. Incluso anche il cavo di ricarica usb.

Pro: le 3 differenti velocità permettono di adattarlo alle diverse esigenze. Inoltre, la possibilità di regolare l'angolo di ventilazione ne ottimizza le capacità.

Contro: alcuni utenti hanno lamentato la poca silenziosità quando è a velocità massima.

9. RenFox, pensato per l'ufficio

Il ventilatore portatile di RenFox è ricaricabile tramite cavo usb. Ha un motore molto silenzioso, che vi permette di utilizzarlo anche a distanza ravvicinata senza accusare alcun disturbo o fastidio. Il manico è pieghevole fino a 180°, trasformando il ventilatore portatile in ventilatore da tavolo più stabile. È possibile scegliere tra 3 diverse velocità di ventilazione.

Si ricarica completamente in 3 ore e può essere utilizzato fino a 10 ore consecutive. Il cavo usb in dotazione supera il metro di lunghezza; se necessario, potrete cambiarlo con un filo di diversa lunghezza. Il dispositivo è compatibile con qualsiasi marca. Misura 11 x 10 x 65 centimetri e può essere trasportato anche in borsa.

Pro: grazie alla possibilità di regolare la velocità di ventilazione, si potrà godere del giusto livello di refrigerio in qualsiasi momento.

Contro: il prodotto ha soddisfatto i clienti che lo hanno acquistato e valutato sulla base del rapporto qualità/prezzp.

10. HandFan, il ventilatore portatile che funge da power bank

L'ultimo modello che vi proponiamo è particolarmente apprezzato perché versatile: il ventilatore portatile di HandFan, infatti, oltre a rinfrescare, può essere utilizzato come power bank, per ricaricare i nostri dispositivi elettronici mentre siamo in giro.

Dopo averlo caricato, vi assicurerà un'autonomia di minimo 5 ore e massimo 8, a seconda dell'uso che ne fate. La mini ventola può essere piegata e indirizzata come meglio si crede.

Pro: data la sua doppia funzione, questo ventilatore consente di non portare con sé molti dispositivi mentre si è in giro.

Contro: bisogna tenere conto del fatto che, utilizzando sia come ventilatore che come power bank, potrebbe scaricarsi più velocemente.

Ventilatori portatili a batteria e usb: tipologie a confronto

Un ventilatore portatile è leggero e pratico da portare in giro. Tra tutti i tipi di ventilatori in vendita, questo è quello che non ha bisogno di particolare manutenzione, ma, soprattutto ha un consumo energetico basso e un costo ridotto. I ventilatori portatili si distinguono, in base al funzionamento, in ventilatori portatili a batteria e ventilatori portatili usb.

I ventilatori portatili a batteria implicano la presenza di una base ricaricabile con la corrente elettrica su cui attaccare il ventilatore oppure la possibilità di inserire nel ventilatore una pila.

Questi ventilatori sono comodi e assolutamente apprezzati, ma meno dei ventilatori portatili usb. Questi ultimi sono ricaricati tramite cavo; questo significa che è possibile ricaricare il ventilatore ovunque. Il cavo può infatti essere collegato ad un power bank, ad un pc, ad un tablet, ma anche ad un adattatore per presa di corrente. Per questo motivo, i ventilatori portatili usb sono i più richiesti e i più acquistati dagli utenti.

Come scegliere un ventilatore portatile

Una volta scelto il tipo di ventilatore portatile più adatto alle proprie esigenze, distinguendo, come abbiamo visto, tra ventilatori a batteria e ventilatori usb, bisogna passare a prestare attenzione ai dettagli tecnici. In particolare, bisogna prendere in considerazione la durata del dispositivo, la resistenza dei materiali, la rumorosità e le funzionalità accessorie.

Durata

Un ventilatore portatile è realizzato e pensato per essere utilizzato in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione. Per questo motivo, è necessario che la carica completa duri il più possibile, per evitare che si scarichi nel momento meno opportuno. Un buon modello di ventilatore portatile ha una durata media di 10 ore.

Resistenza dei materiali

Un ventilatore portatile deve anche essere realizzato con materiali resistenti. Questa regola è valida per qualsiasi prodotto, ma in particolare per quelli come questo, che sono pensati per essere portati in giro e poggiati ovunque. Devono perciò essere realizzati pensando a qualsiasi evenienza. La resistenza dei materiali determina anche la stabilità del dispositivo. Un ventilatore portatile deve rimanere ben saldo sulla superficie dove è poggiato e, per far sì che ciò avvenga, non è sufficiente che la base sia larga abbastanza.

Rumorosità

La rumorosità è un altro fattore fondamentale da prendere in considerazione. Pensato per essere utilizzato anche in ufficio, in biblioteca o in un aula studio, un ventilatore portatile deve essere anche silenzioso, per non disturbare voi e chi vi circonda. I modelli più silenziosi sono quelli provvisti di motore unico.

Funzionalità accessorie

Infine, è importante tenere conto anche delle funzionalità accessorie, che possono fare la differenza non solo a livello economico, ma anche per quanto riguarda la qualità del dispositivo. Un buon ventilatore portatile vi consente di poter regolare il flusso d'aria sia disponendo di diversi livelli di velocità, sia dandovi la possibilità di direzionare il flusso d'aria, dall'alto verso il basso o da sinistra a destra.

Questo è tutto quello che dovete sapere per poter essere in grado di scegliere il ventilatore portatile più adatto a voi. Se ancora non siete convinti di quale sia il modello migliore in vendita, potete dare un'ultima occhiata alla categoria dei ventilatori portatili su Amazon dove ci sono tantissimi altri varianti e sconti dedicati.