Tech Week di eBay: oltre 200€ di sconto su elettrodomestici e device ricondizionati In occasione della Tech Week di eBay vi proponiamo le migliori offerte su dispositivi ricondizionati certificati: device Apple ed elettrodomestici come ferri da stiro, friggitrici ad aria e tanto altro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I dispositivi tech sono spesso disponibili sul mercato a prezzi estremamente elevati. Per abbattere i costi e risparmiare fino al 65%, la soluzione ideale può essere optare per un ricondizionato.

Per questa ragione, il noto retailer online eBay ha avviato il "Programma Ricondizionato", un servizio di vendita di articoli tecnologici rigenerati e certificati. Se siete in cerca di un nuovo elettrodomestico o desiderate un device Apple, dunque, vi suggeriamo di dare un'occhiata alle migliori offerte della Tech Week di eBay su ricondizionati garantiti, acquistabili con uno sconto superiori ai 200€: non solo smartphone e iPad, ma anche aspirapolvere, ferri da stiro, friggitrici ad aria e molto altro.

Le migliori offerte di eBay sui dispositivi ricondizionati garantiti

Ma quali sono le offerte eBay più vantaggiose sui dispositivi ricondizionati garantiti? Di seguito, troverete le migliori promozioni su tantissimi device tech. Tutti i prodotti sono rigenerati, sottoposti a rigidi test di funzionamento e ripuliti. In aggiunta, sugli elettrodomestici per la casa sono applicati ulteriori sconti, da sommare al risparmio del rigenerato rispetto al nuovo.

-235€ sul ferro da stiro a vapore GC8962/40 di Philips: leggero e maneggevole, questo ferro a vapore con caldaia presenta un'impugnatura ergonomica, in grado di ridurre la pressione sui polsi. È dotato di un ampio serbatoio da 1,8 litri e di un sistema OptimalTEMP, che adatta la potenza del vapore al tipo di tessuto da trattare.

-227€ sull'aspirapolvere senza sacco FC9920/09 di Philips: perfetto sia sui tappeti che sulle superfici dure, questo aspirapolvere senza sacco è caratterizzato da una spazzola 3in1, in grado di catturare pulviscoli, particelle più grandi e allergeni. Infatti, è dotato di un filtro antiallergico e di un contenitore polvere extra ergonomico.

-225€ sull'Apple iPhone SE ricondizionato da 64 GB: venduto a un prezzo decisamente più vantaggioso rispetto al nuovo, questo iPhone monta un chip ultra veloce A13 Bionic e possiede un display Retina HD da 1334×750 pixel. Inoltre, è dotato di una fotocamera performante con grandangolo da 12 MP.

-193€ sul purificatore d'aria AC1215/10 di Philips: per purificare l'aria di ogni stanza ed eliminare pulviscoli e allergeni, questo purificatore ricondizionato è l'elettrodomestico ideale. Dotato di un filtro HEPA NanoProtect, è progettato per offrire il massimo del comfort, anche durante la notte.

-173€ sulla friggitrice ad aria calda di Philips HD9741/10: per preparare alimenti più sani e utilizzare pochissimo olio per la cottura, la friggitrice ad aria calda è l'elettrodomestico più adatto. Questo modello ricondizionato è perfetto per friggere, ma anche per grigliare, cuocere al forno, arrostire e riscaldare i pasti.

-106€ sull'Apple iPad Air 2 da 64GB ricondizionato: ideale sia per il lavoro che per lo svago, questo iPad rigenerato da 64 GB è classificato come "molto buono". Infatti, mostra leggerissimi segni di usura, ma risulta perfettamente funzionante. Ha uno schermo da 9,7 pollici e una risoluzione massima di 2048×1536 pixel.

-105€ sull'Apple iPhone 12 ricondizionato da 128GB: classificato su eBay con la dicitura "come nuovo", questo dispositivo rigenerato non presenta alcun segno di usura. Monta uno dei chip più veloci e potenti, l'A14 Bionic, ed è dotato di un sistema a doppia fotocamera da 12 MP, grandangolare e ultragrandangolare.

-102€ sulla friggitrice ad aria calda HD9216/80 di Philips: perfetta per cucinare gli alimenti con pochissimo olio, questa friggitrice ad aria calda consente di friggere, grigliare, arrostire e cuocere al forno. Per di più, il design a stella marina sul fondo distribuisce in maniera uniforme l'aria calda e rende le pietanze croccanti fuori e morbide all'interno.

-97€ sul frullatore elettrico HR3652/00 di Philips: ideale per preparare frullati, condimenti, vellutate e zuppe fredde, questo frullatore ricondizionato è caratterizzato dalla tecnologia ProBlend 6 3D, in grado di tritare finemente tutti gli ingredienti e offrire un risultato omogeneo. Ha una capacità da 1,5 litri e un motore ultra potente da 1400 W.

-80€ sulla fotocamera GoPro HERO8 4K rigenerata: dopo aver superato una serie di rigidi test in un apposito impianto di rigenerazione GoPro, questa potente fotocamera ricondizionata è pronta a girare video in 4K e a scattare foto nitide, grazie all'obiettivo da 12 MP. È dotata di un'eccezionale stabilizzazione ed è impermeabile fino a 10 m.