eBay lancia il nuovo “Programma Ricondizionato”: i migliori dispositivi tech rigenerati certificati a prezzi vantaggiosi Parte il “Programma Ricondizionati” di eBay, un servizio che offre tantissimi dispositivi rigenerati e certificati: smartphone, smartwatch, tablet, computer ed elettrodomestici delle migliori marche a prezzi vantaggiosi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il noto e-commerce eBay dà il via al "Programma Ricondizionati", un'iniziativa che immette sul mercato dispositivi ricondizionati certificati, in grado di assicurare un risparmio del 30% rispetto al nuovo. I device rigenerati vengono ispezionati, testati e ripuliti dal produttore o da venditori verificati. Pertanto, sono classificati dal noto market place come affidabili, economici e sostenibili.

I dispositivi che rientrano nel “Programma Ricondizionati di eBay sono per la maggior parte smartphone, smartwatch, tablet, dispositivi audio, piccoli elettrodomestici, computer fissi e pc portatili. Tuttavia, accanto al 67% di articoli hi-tech, è presente anche un 19% di elettrodomestici per la casa e il giardino e un 11% riservato agli accessori.

La pagina dedicata ai dispositivi ricondizionati comprende i migliori brand: Apple, Huawei, Sony, Xiaomi e molti altri. I prodotti in commercio sono distinti in base a 4 condizioni o "gradi":

Leggi anche Come far crescere le unghie velocemente: 12 passaggi e consigli indispensabili da seguire

Ricondizionato certificato: l'articolo è stato testato dal produttore o da un fornitore che rispetta gli standard dell'azienda produttrice.

Eccellente: il dispositivo si presenta come nuovo, è funzionante al 100% e non mostra segni di usura esteriori.

Molto buono: il prodotto presenta leggeri segni di utilizzo, ma è funzionante al 100%.

Buono: il device è in buone condizioni, presenta moderati segni di utilizzo, ma offre il massimo delle prestazioni.

Comprare un dispositivo rigenerato certificato eBay significa anche operare una scelta sostenibile e amica dell'ambiente, utile a ridurre le emissioni di CO2 e a contenere lo spreco di risorse.

Infine, tutti i dispositivi del "Programma Ricondizionati" prevedono spedizione e reso gratuiti, vengono consegnati con un packaging nuovo o originale e corredati dagli accessori previsti dal produttore.