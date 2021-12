Regali di Natale Tech: fino al 45% di sconto su dispositivi e accessori su eBay Dispositivi e accessori tecnologici di marche come HP, Huawei e Nintendo in offerta su eBay con sconti fino al 45%: un’idea last minute per regali di Natale all’insegna della tecnologia.

La tecnologia è ormai parte integrante delle nostre vite, e dispositivi e accessori tech ci accompagnano durante le attività quotidiane.

Se questo Natale volete sorprendere parenti e amici con un regalo tecnologico, potete approfittare delle offerte in corso su eBay con tanti prodotti tech in promozione, con sconti fino al 45%.

Le migliori idee regalo di Natale tech

Per aiutarvi a scegliere il regalo perfetto abbiamo selezionato 8 prodotti tra i tanti in offerta su eBay: tra smartphone, fotocamere, cuffie e smartwatch, avrete l'imbarazzo della scelta.

-45% di sconto sulla fotocamera digitale Sony Cyber-shot: 20,1 megapixel per immagini e video in Full HD, obiettivo grandangolare da 24mm ideale per paesaggi e obiettivo fisso da 70 mm adatto a ritratti e primi piani per la fotocamera compatta Sony, dotata inoltre di sensore retroilluminato che consente di acquisire quattro volte più luce e processore d'immagini BIONZ X con accurata riproduzione dei dettagli e riduzione del rumore. Offre connessione HDMI e Wi-Fi, per collegarla facilmente a TV e PC.

-40% di sconto sulle cuffie wireless Philips: audio di alta qualità grazie al driver da 32mm e fascetta interna flessibile che si adatta alle dimensioni della testa, le cuffie Philips garantiscono un'ottima esperienza di ascolto senza rinunciare al comfort. Perfette quando si è in giro perché dotate di trasmissione wireless che non limita la libertà di movimento, sono ottime anche in casa, dove la trasmissione ad alta frequenza, con un segnale che attraversa le pareti, permette di ascoltare musica anche da un'altra stanza.

-36% di sconto sullo smartphone Oppo Find X3 Lite 5G: con 128GB di memoria, RAM da 8GB e connettività 5G, lo smartphone Oppo ha un ampio schermo da 6,4 pollici e una doppia fotocamera posteriore da 64 megapixel, per foto e video dai colori vividi sia di giorno che di notte. Sistema operativo Android, dual sim, offre la ricarica flash, che in soli 5 minuti garantisce fino a 4 ore di funzionamento.

-25% di sconto sulla action cam Nilox Mini Wi-Fi 3: leggera e compatta, la action cam Nilox è perfetta per fare foto e video in qualsiasi situazione, mentre si fa sport o durante un'escursione in montagna. Impermeabile, è adatta alle immersioni fino a 30 metri di profondità, e la seconda batteria in dotazione garantisce un uso prolungato senza preoccupazioni. Con schermo da 2 pollici per rivedere foto e video, grazie all'app si può controllare anche dallo smartphone.

-21% di sconto sul tablet Lenovo Ideapad Duet Chromebook: passare dal lavoro al tempo libero in un gesto? Con il tablet Lenovo 2-in-1 si può: basterà rimuovere la tastiera magnetica per trasformare il dispositivo in un pratico tablet con schermo da 10,1 pollici con risoluzione da 1920×1200 pixel. Dotato di connettività Wi-Fi e porte USB, ha memoria da 128GB e RAM da 4GB.

-15% di sconto sul notebook HP 250: per lavorare in movimento questo Notebook HP è la soluzione ideale: sottile e leggero, dal design elegante, ha uno schermo da 15,6 pollici che offre un'ampia superficie di visualizzazione e un potente processore Intel Core i7 per prestazioni ottimali. Con sistema operativo Windows 10 Pro, RAM da 16GB, lettore per schede di memoria e porte USB, HDMI e LAN, soddisfa le diverse esigenze di business, risultando perfetto anche per il tempo libero.

-15% di sconto sulla console Nintendo Switch: display LCD da 6,2 pollici con risoluzione da 1280×720 pixel, memoria espandibile da 32 GB e connettività Wi-Fi e Bluetooth caratterizzano la console Nintendo Switch, dotata di due controller Joy-con per giocare fuori casa e possibilità di collegarla alla TV per sfide tra le mura domestiche. La confezione comprende anche una base per giocare in modalità da tavolo sfruttando lo schermo della console, mentre i controller possono essere usati sia insieme che separati, uno per ciascun giocatore.

-10% di sconto sullo smartwatch Huawei Watch Fit: il monitoraggio del sonno, dell'attività cardiaca, della saturazione dell'ossigeno nel sangue e persino del ciclo mestruale e dello stress sono garantiti dallo smartwatch Huawei, che è dotato inoltre di GPS integrato e monitoraggio automatico dell'attività fisica. Impermeabile, con display AMOLED da 1,64 pollici da personalizzare secondo il proprio stile, è l'alleato perfetto durante lo sport e le attività quotidiane.