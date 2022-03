Offerte tech eBay: fino a 400€ di sconto su iPad Apple, notebook e smartwatch Il notebook HP, il LENOVO, l’iPad Air 2 o l’iWatch: ecco le migliori offerte tech di eBay su tablet, notebook e smartwatch, Apple e non solo, con sconti fino a 370€.

Quando la primavera è alle porte, arriva il tempo del rinnovamento e dei nuovi acquisti. Perché, dunque, non regalarsi un dispositivo tech, nuovo o ricondizionato? Un notebook più veloce, ad esempio, potrebbe agevolarvi il lavoro, mentre un tablet sarebbe perfetto per guardare film e serie tv durante i viaggi in treno. Se, invece, avete intenzione di monitorare i vostri progressi sportivi, vi suggeriamo di optare per un comodo smartwatch o iWatch.

Per consentirvi di comprare un device tecnologico a un prezzo vantaggioso, ma senza rinunciare alla qualità e all'efficienza, il noto market place eBay offre una serie di promozioni su tablet, computer portatili e smartwatch. Inoltre, al prezzo scontato dell'articolo, potrete aggiungere un ulteriore risparmio del 10%, immettendo in fase di riepilogo dell'ordine il codice PRIMAVERA 22. Il coupon è valido con una spesa minima di 15€, fino al 31 marzo 2022, può essere utilizzato fino a 3 volte per utente e consente di ottenere uno sconto massimo di 100€.

Per aiutarvi nella scelta della promozione più vantaggiosa, dunque, vi proponiamo le migliori offerte su dispositivi tech, con sconti fino a 370€: smartwatch, notebook, tablet e altri articoli, Apple e non solo.

Le migliori offerte di eBay su articoli Apple e dispositivi tech

Ma quali sono le migliori offerte di eBay su prodotti Apple e dispositivi tech? Di seguito, troverete le promozioni più vantaggiose, con sconti fino a 370€, su device nuovi e rigenerati: il notebook HP da 15.6 pollici, il Samsung Galaxy Book, lo smartwatch Diesel, l'Apple iPad Air 2 e tanti altri.

-370€ sul notebook HP da 15.6" 3V5N9EA: dotato di RAM da 8 GB e SSD da 256 GB, questo notebook monta uno dei processori più veloci sul mercato, l'Intel Core i7, e garantisce prestazioni ottimali in termini di velocità. Caratterizzato da un design sottile ed elegante e uno schermo ampio da 15.6 pollici, infine, viene venduto con il sistema operativo Windows 10 Home preinstallato.

-270€ sul notebook Samsung Galaxy Book da 15.6": provvisto di sistema operativo Windows 11 Home, questo notebook da 15.6 pollici è caratterizzato da una RAM di 8 GB e una memoria SSD da 256 GB espandibile con

microSD. Inoltre, monta l'unità di elaborazione grafica Intel® Iris® Xe e il processore Intel Core i5, in grado di garantire prestazioni ottime in termini di risposta grafica e velocità.

-160€ sull'Apple iPad Air 2 da 64GB ricondizionato: caratterizzato da una capacità di archiviazione da 64 GB e una risoluzione massima di 2048×1536 pixel, questo iPad Apple con schermo da 9,7 pollici è un dispositivo ricondizionato di grado "molto buono". Pertanto, mostra solo lievi segni di usura sulla scocca, ma è coperto da garanzia di 12 mesi e assicura il massimo delle prestazioni.

-109€ sullo smartwatch da uomo Guess Connect C1001G: elegante e raffinato, questo smartwatch di Guess è caratterizzato da un fondo in acciaio, cassa in acciaio inox e cinturino in silicone nero. Compatibile con i sistemi operativi Android e iOS, inoltre, consente di ricevere messaggi, e-mail, fissare date e appuntamenti e attivare la modalità "fitness" anche mediante comandi vocali.

-84€ sul notebook LENOVO da 15,6″ 82C50075IX: dotato di sistema operativo Windows 10, questo notebook da 15.6 pollici è provvisto di RAM da 8 GB e memoria SSD da 256 GB, per custodire file e immagini senza preoccuparsi di occupare troppo spazio. Monta un processore Intel Core i5 di decima generazione, veloce ed efficiente, e presenta un design sottile dalle linee eleganti.

-79€ sullo smartwatch uomo Diesel Axial DZT2015: casual e raffinato, questo smartwatch è caratterizzato da un quadrante in acciaio inossidabile, fondo in acciaio e un cinturino blu in pelle. È compatibile con sistemi operativi iOS e Android, e consente di rispondere a messaggi, e-mail e telefonate, di gestire sveglia e calendario e controllare lo smartphone da remoto.

-78€ sull'Apple Watch serie 4 da 44mm ricondizionato: elegante ed efficiente, questo Apple Watch serie 4 con cinturino in gomma e cassa da 44 cm è un dispositivo ricondizionato di grado "molto buono", coperto da garanzia di 12 mesi. Presenta lievi segni di usura, ma è del tutto funzionante, immesso di nuovo sul mercato dopo aver superato una serie di test e fasi di pulizia. L'articolo, infine, comprende accessori nuovi o originali.

-77€ sull'Apple iPad Air 2 da 16GB rigenerato: con una capacità di archiviazione da 16 GB e uno schermo da 9,7 pollici questo iPad Air 2 di casa Apple è un device rigenerato di grado A++, come nuovo. Pertanto, non mostra particolari segni di usura, è stato sottoposto a più di 50 test di funzionamento ed è coperto da garanzia di 12 mesi. Come tutti i dispositivi ricondizionati, infine, presenta un notevole vantaggio in termini di risparmio rispetto al nuovo.

-70€ sul tablet Samsung Galaxy Tab A8 da 10.5′‘: caratterizzato da un display da 10.5 pollici, una capacità di memoria da 64 GB, una RAM da 4 GB e una risoluzione massima di 1920 x 1200 Pixel, questo tablet ha un design semplice e funzionale e un'elegante scocca in metallo dal profilo sottile, di soli 6,9 mm. Inoltre, assicura un'esperienza di ascolto e d'intrattenimento tridimensionale, grazie ai quattro altoparlanti Dolby Atmos.

-60€ sull'Apple iPad da 10.2″ (2019) 32GB ricondizionato: dotato di una capacità di archiviazione da 32 GB e una RAM da 2 Gb, questo iPad ricondizionato è un dispositivo pari al nuovo, di grado A++, ed è stato sottoposto a una serie di test, che ne accertano il pieno funzionamento e ne assicurano il massimo delle prestazioni. Non presenta segni di usura esterni, è aggiornabile fino alla versione 14 di iOS ed è coperto da garanzia di 12 mesi.