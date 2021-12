Offerte Tech di fine anno: oltre il 70% su Smart TV, Smartphone e Tablet Sono arrivate le offerte di fine anno su eBay, con sconti fino al 74% su smart tv, smartphone e tablet di marche come Samsung, Apple e Lenovo.

Il Natale è ormai passato, ma le offerte non sono finite: su eBay trovate tanti prodotti tech con sconti fino al 74%.

Smartphone, tablet e smart tv perfetti da regalare o regalarsi, approfittando delle offerte di fine anno per concedersi un regalo di Natale anche se in ritardo.

Fino al 74% di sconto su dispositivi tech

Se siete in cerca di dispositivi tecnologici per iniziare al meglio il 2022, approfittate degli sconti fino al 74% su prodotti come la smart tv Samsung, il tablet Lenovo IdeaPad o l'iPhone Apple.

Abbiamo selezionato le 10 offerte migliori sui prodotti da non lasciarsi sfuggire.

-74% di sconto su Asus Zenfone Max M1: schermo da 5,5 pollici con risoluzione da 1440×720 pixel, memoria da 16GB e RAM da 2GB per questo smartphone Asus, dual sim e con doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel. Sistema operativo Android.

-68% di sconto su Microtech e-tab: il tablet Microtech ha la scocca in policarbonato, memoria da 32GB, RAM da 4GB, schermo HD da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel e fotocamera posteriore da 8 megapixel. Con sistema operativo Android, è dotato di connettività Wi-Fi.

-66% di sconto su Apple iPhone XR 264GB coral: memoria interna da ben 264GB per l'iPhone XR di Apple, con schermo da 6,1 pollici con risoluzione da 1792×828 pixel, RAM da 3GB e fotocamera da 12 megapixel. Sistema operativo iOS.

-64% di sconto su Apple iPhone XS 64GB gold: 64GB di memoria per il secondo smartphone Apple della nostra selezione, dotato di display OLED da 5,8 pollici, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel e RAM da 4GB. Sistema operativo iOS.

-54% di sconto sulla Smart TV Noa: Netflix, Prime Video e Youtube sempre disponibili sulla smart tv Noa, con sistema operativo Linux, che permette anche di navigare sul web. Con schermo HD da 32 pollici con risoluzione da 1366×768 pixel e connettività Wi-Fi, ha porte USB, LAN e HDMI, e offre la possibilità di collegare le cuffie con il jack.

-51% di sconto su Oppo A53s: dual sim, memoria espandibile da 128GB e RAM da 4GB, questo smartphone Oppo ha un display da 6,5 pollici con risoluzione da 720×1600 pixel e una tripla fotocamera posteriore da 13 megapixel. Sistema operativo Android.

-44% di sconto su Tv QLED Samsung: schermo da 55 pollici con definizione Ultra HD 4K per la smart tv Samsung, con possibilità di navigare sul web grazie alla connettività Wi-Fi. Con sistema operativo Tizen, porte USB, LAN e HDMI, si può controllare a distanza tramite Alexa o l'assistente Google.

-41% di sconto su Tv LED Philips: l'ultima smart tv della nostra selezione è di Philips, ha lo schermo da ben 70 pollici con definizione Ultra HD 4K e sistema operativo Android. La possibilità di navigare su Internet e vedere Netflix, Prime Video o Disney+ sono garantite dalla connettività Wi-Fi, e anche in questo caso sono presenti porte USB, LAN e HDMI.

-21% di sconto su Lenovo Ideapad Duet Chromebook: la doppia modalità, notebook e tablet, rende questo tablet Lenovo estremamente versatile, adatto sia al lavoro che al tempo libero. Con display LED da 10,1 pollici con risoluzione da 1920×1200 pixel, memoria da 128GB e RAM da 4GB, è dotato di tastiera magnetica facilmente rimovibile. Sistema operativo Chrome OS.

-18% di sconto su Apple iPad 2021: fotocamera da 8 megapixel, memoria da 64GB e schermo da 10,2 pollici con risoluzione da 2160×1620 pixel per questo iPad di nona generazione, con connettività Wi-Fi e sistema operativo iPadOS.