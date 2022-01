Offerte imperdibili su eBay: fino a 450€ di sconto su dispositivi tech In occasione dei saldi invernali, abbiamo selezionato per voi le migliori offerte di eBay su device e accessori tecnologici di noti marchi come Samsung, Apple, Lenovo e Huawei, con sconti fino al 50%.

Siamo nel periodo pieno dei saldi, e le promozioni sono in corso anche su eBay. Perché allora non approfittare proprio di queste ultime per regalarsi un dispositivo tech a un prezzo imbattibile?

Per aiutarvi nell'acquisto, abbiamo selezionato per voi le migliori offerte di eBay su accessori e device tecnologici, con sconti fino a 450€, disponibili nella sezione dedicata del noto market place: dagli smartphone Apple, ai monitor, passando per le smart TV o per la soundbar HW-Q900A di Samsung.

Come utilizzare il coupon del 10%

In occasione dei saldi invernali, oltre alle offerte sui dispositivi tecnologici, eBay offre la possibilità di risparmiare un ulteriore 10% sui prodotti selezionati.

Per ricevere questo sconto vi basterà, prima della conferma di pagamento, inserire il coupon PITGEN22 nell'apposita sezione, per ottenere fino a 50€ in meno sul vostro acquisto. Il codice, inoltre, è valido per un massimo di 2 utilizzi.

Le migliori promozioni eBay su dispositivi e accessori tech

Ma quali sono le offerte migliori di eBay su device e accessori tech?

Di seguito ne troverete di imperdibili, su tantissimi tipi di prodotti: gli iPhone 11 e 12 mini, il monitor Lenovo C27-30, la stampante di Xerox, il tablet Lenovo Tab M10 e tanti altri.

-450€ sull'iPhone 11 da 64GB: tra i top di gamma di casa Cupertino, questo iPhone è il device ideale per scattare foto e girare video professionali. Dotato di doppia fotocamera, grandangolare e ultra-grandangolare, da 12 MP, è provvisto anche di una modalità notte, per riprendere i paesaggi poco illuminati. Inoltre, è caratterizzato dal'A13 Bionic, uno dei chip più veloci sul mercato.

-260€ sulla smart TV N32LHNW di NOA DA 32″: grazie a questa tv da 32" guardare film e serie tv diventerà un'esperienza unica, grazie alla possibilità di vedere immagini in alta definizione e dai colori nitidi. L'apparecchio, infatti, consente di accedere, previo sottoscrizione di abbonamento, ai servizi di streaming video come Prime Video e Netflix.

-216,70€ sulla Soundbar HW-Q900A di Samsung: questa soundbar garantisce un audio avvolgente e immersivo da ben 7 direzioni diverse, con due diffusori rivolti verso l’alto e un subwoofer, per offrire un'esperienza di ascolto senza pari. Inoltre, è pratica e poco ingombrante, perfetta per ogni tipo di ambiente, priva di fastidiosi cavi e collegabile alla tv tramite Bluetooth o Wi-Fi.

-201,91€ sul monitor Lenovo C27-30 da 27": questo monitor FULL HD è l'accessorio ideale sia per lavorare da pc e avere una visuale più ampia, sia per avere un'esperienza di gaming più immersiva. Inoltre, è dotato di una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, una velocità di aggiornamento massima di 75 Hz e di un angolo di visualizzazione da 178°, che garantisce una visione senza distorsioni di colore o riflessi.

-200€ sul MateBook D 15 15,6" di Huawei: questo notebook è un device non solo conveniente nel prezzo, ma anche efficiente e veloce, grazie al processore i3, alla RAM da 8 GB e all'SSD da 256 GB. Inoltre, è leggero e sottile, con il suo schermo da 15,6" e cornice ridotta al minimo di soli 5,3 mm, per lavorare e guardare film con una visuale più ampia.

-135€ sulla stampante laser multifunzione B235 di Xerox: perfetta per i piccoli spazi, questa stampante multifunzione è in grado di stampare fino a 34 pagina A4 al minuto, di contenere fino 250 fogli e restituire una riproduzione dell'immagine o del testo in alta risoluzione. Inoltre, prevede un sistema di Wi-Fi integrato per Apple AirPrint, Mopria Print Service e Chromebook.

-120€ sulla TV LED Hitachi 39HAE2258 da 39″: questa tv con schermo LED da 39″ e risoluzione da 1366 x 768 Pixel, offre il massimo dell'esperienza di visione, poiché riproduce film e serie tv in HD, con colori nitidi e brillanti. Inoltre, è una Smart-tv dotata anche di retroilluminazione di tipo Direct-LED, per evitare che la vista si affatichi dinanzi all'apparecchio.

-100€ sull'iPhone 12 mini 5G da 64GB: tra gli ultimi arrivati Apple, questo melafonino è comodo e maneggevole, caratterizzato da un formato ridotto e un display super Retina XDR OLED all‑screen da 5,4″. Inoltre, è provvisto di doppia fotocamera da 12 MP e possibilità di scattare foto in Smart HDR 3, modalità notte e Deep Fusion, e di registrare video fino a 4K con opzione Dolby Vision.

-80€ sul monitor Samsung F27T350 27″: caratterizzato da un design minimal ed elegante, per una visione continuativa e il massimo della concentrazione, consente di lavorare o divertirsi senza sforzi. Grazie alla tecnologia Radeon FreeSync di ADM, infatti, garantisce la sincronizzazione di monitor e scheda grafica e assicura film e sessioni di gioco fluide, senza interruzioni.

-74€ sul tablet Lenovo Tab M10: provvisto di RAM da 4 GB, memoria interna da 64 GB e display da 10.3″, questo tablet Lenovo è un device ricondizionato pari al nuovo. Inoltre, è coperto da una garanzia cliente di 12 mesi e da quella di recesso di 14 giorni, per acquistare in tutta sicurezza e a un prezzo più che vantaggioso.